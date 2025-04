Caso Bruna: polícia suspeita que estudante tenha sofrido violência sexual

A polícia suspeita que a estudante da USP Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, encontrada morta quatro dias após desaparecer em Itaquera, zona leste da capital paulista, tenha sofrido violência sexual. A declaração foi feita pelo delegado Rogério Thomaz, do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

A gente acredita que ela, infelizmente, foi vítima também de violência sexual, mas isso será confirmado através de laudos (...) O fato ocorreu no dia 13, mas o corpo dela só foi encontrado no dia 17. Rogério Thomaz, delegado do DHPP

A jovem desapareceu no dia 13 abril, quando saía da casa do namorado no Butantã, zona oeste de São Paulo. Ao retornar para a sua casa, parou em uma banca de jornal para recarregar o celular e enviou mensagem a familiares pedindo dinheiro para pegar um carro por aplicativo. Ela, no entanto, deixou de responder minutos depois.

Vídeos de câmeras de segurança divulgados pela polícia mostram a estudante saindo do terminal de ônibus. Nas imagens, ela caminha em direção à rua e atravessa a faixa de pedestres correndo. Atrás dela surge um homem. A jovem foi encontrada morta quatro dias após desaparecer.

O principal suspeito pela morte da jovem é Esteliano José Madureira, 43. Ele foi encontrado morto ontem à noite na zona sul de São Paulo envolto em uma lona com as pernas amarradas e mais de dez perfurações espalhadas pelo corpo. A polícia suspeita que ele foi executado pelo "tribunal do crime" do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Essa é a nossa principal linha de investigação [quanto à morte do suposto assassino de Bruna]. A gente trabalha com outras hipóteses, já que a investigação iniciou-se agora, mas pelo estado em que o corpo foi encontrado a gente acredita, sim, que ele tenha sido alvo dos conhecidos 'tribunais do crime'.

A prisão preventiva foi decretada ontem à noite, mas só que, na sequência, hoje pela manhã, foi confirmado [após exames] que o corpo encontrado era o do Esteliano, o mesmo que a gente estava procurando como suspeito do autor da violência e da morte da Bruna.

Nessas diligências que a gente efetuou, lá na comunidade e em outras comunidades próximas ao local da execução da Bruna, a gente percebeu que eles [os criminosos] já estavam procurando saber quem seria o autor do crime.

Normalmente, quando um crime envolve violência sexual, ou casos dessa natureza, existe por vezes essa ação do crime tentar identificar quem foi o autor e fazer justiça com as próprias mãos. Rogério Thomaz, delegado do DHPP

Josias: 'Bolsonaro transformou UTI em picadeiro'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro transformou a UTI (unidade de tratamento intensivo) em picadeiro e espetacularizou a sua internação.

O Bolsonaro transformou a UTI do hospital num picadeiro. Ele espetacularizou sua internação e o hospital permitiu. Os médicos dizem: 'continuam proibidas as visitas'. Ocorre que as visitas continuam acontecendo. Estiveram lá o Valdemar Costa Neto, o Silas Malafaia e outros aliados do ex-presidente. Josias de Souza, colunista do UOL

Bolsonaro apresentou piora clínica, com aumento da pressão arterial e declínio nos exames laboratoriais hepáticos, segundo boletim médico divulgado hoje. Na nota, os médicos afirmaram que novos exames de imagem serão feitos nesta quinta-feira. Bolsonaro segue na UTI, sem previsão de alta, e tem recomendação para não receber visitas.

