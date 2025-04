Lucro da Vale recua 17% no 1º tri com queda de preços do minério de ferro

Por Marta Nogueira e Andre Romani

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale informou nesta quinta-feira que seu lucro líquido caiu 17% no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, quando preços mais baixos do minério de ferro ofuscaram ganhos com maiores vendas e redução de custos.

A companhia, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, registrou lucro líquido de US$1,4 bilhão no trimestre encerrado em março, enquanto analistas consultados pela LSEG esperavam lucro de US$1,68 bilhão.

O preço médio realizado dos finos de minério de ferro da Vale foi de US$90,8 por tonelada no trimestre encerrado em março, queda de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, como resultado de preços de referência 16% mais baixos, segundo a empresa.

Com isso, o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou US$3,1 bilhões entre janeiro e março deste ano, recuo de 9% ante o mesmo período de 2024, em linha com o esperado por analistas de US$3,16 bilhões.

"Os resultados mais fracos na comparação anual na divisão de ferrosos, com preços realizados mais baixos do minério de ferro, mais do que neutralizaram os volumes mais fortes e os custos mais baixos", disse o Itaú BBA em nota a clientes, adicionando que o desempenho de custos foi o destaque.

Em contrapartida, o custo caixa C1 da Vale (custo de produção da mina ao porto), excluindo compras de terceiros, caiu 11% no primeiro trimestre versus um ano antes, atingindo US$21 por tonelada.

"Tivemos um início de ano consistente, alinhado com nossos objetivos para 2025. Estamos vendo um bom momento na gestão de custos", disse o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, no relatório de resultados da empresa.

Na semana passada, a companhia havia divulgado uma queda de 4,5% na produção entre janeiro e março, com o impacto de chuvas no Sistema Norte, enquanto as vendas da commodity pela empresa aumentaram com o uso de estoques.

A produção de minério de ferro da Vale nos primeiros três meses do ano somou 67,7 milhões de toneladas entre janeiro e março, enquanto as vendas cresceram 3,6% na mesma comparação, para 66,1 milhões de toneladas.

A receita líquida de vendas no primeiro trimestre, por sua vez, caiu 4% ante um ano antes, para US$8,1 bilhões, contra US$8,03 bilhões previstos pelos analistas.

A dívida líquida expandida da mineradora subiu 11% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2024, para US$18,2 bilhões.

Já os investimentos da Vale nos primeiros três meses deste ano somaram US$1,2 bilhão, queda de 16% no comparativo anual.