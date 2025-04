Multiplan tem queda de 12,4% no lucro do 1º tri sobre um ano antes

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Multiplan divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido 12,4% menor no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, de R$234 milhões, de acordo com balanço financeiro da operadora de shopping centers.

As vendas da companhia no conceito mesmas lojas cresceram 6,2% no primeiro trimestre em comparação com a mesma etapa em 2024, enquanto a taxa de ocupação média dos shoppings da Multiplan chegou a 96,3%, de 95,7% um ano antes.

Os principais aumentos na taxa de ocupação foram registrados no Shopping Anália Franco (SP), New York City Center (RJ) e ParkShopping (DF), disse a companhia, acrescentando que o turnover (troca de lojas) no período foi de 0,8% da sua área bruta locável (ABL) total, com 88 novas lojas satélites -- o menor para um primeiro trimestre desde 2018.

"Esta redução do 'turnover', aliada ao aumento da ocupação, demonstra uma estabilidade nos shoppings e a contínua demanda por espaços. Temos observado uma maior procura, tanto de marcas nacionais, como internacionais", disse o presidente da Multiplan, Eduardo Kaminitz Peres, em comunicado à imprensa.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Multiplan somou R$400,6 milhões no trimestre, um crescimento de 2,5% ano a ano e levemente acima da expectativa média de analistas, de R$398,3 milhões, segundo dados compilados pela LSEG. A margem passou de 74,6% para 76,2% na mesma base.

Já a receita líquida da companhia ficou praticamente estável no comparativo anual (+0,4%), em R$525,7 milhões, com avanços no faturamento com locação (+5,3%) e serviços (+14,5%), mas queda na linha "outras receitas" (-89,1%).

O fluxo de caixa operacional (FFO) da Multiplan apresentou declínio de 15,3% no primeiro trimestre, para R$277,5 milhões.

As vendas dos lojistas subiram 7,9% ante período de janeiro a março de 2024, para R$5,5 bilhões, sustentadas por melhorias a partir de revitalizações, gestão ativa, mudança de mix e eventos realizados nos shoppings da Multiplan no trimestre.

"Embora os esforços de revitalizações continuem em shoppings selecionados, a companhia espera níveis de investimento menores em 2025, já que vários projetos estão próximos da conclusão", disse a operadora de shoppings em relatório de resultados.

Até o final de março, a Multiplan geria 20 shopping centers com participação média de 80,7%, além de deter participação média de 92,1% em dois complexos corporativos.