Dominicanos pedem freio na imigração de haitianos

Dezenas de cidadãos convocados por uma ONG nacionalista protestaram nesta quinta-feira (24) em frente ao palácio de governo em Santo Domingo, a capital da República Dominicana, para exigir que o presidente Luis Abinader freie "a haitianização" do país, que já aplica deportações em massa.

Abinader foi reeleito no ano passado com a promessa de endurecer as políticas migratórias, que incluem a ampliação do muro fronteiriço e as deportações, que foram 276.215 em 2024.

"Isto não é uma luta política, é uma luta da pátria, que compete a todos os dominicanos, porque, se perdemos o nosso país, perdemos todos", disse Ángelo Vásquez, presidente da ONG Antiga Ordem Dominicana.

"Este país nos pertence, e vamos defendê-lo nas ruas e em cada canto", proclamou Vásquez durante a manifestação. "Este país não aguenta mais a haitianização."

A República Dominicana começou a exigir nesta semana documentos dos estrangeiros que buscam atendimento nos hospitais do país, de 11 milhões de habitantes.

A população local se queixava que as vagas nos centros de saúde estavam sendo ocupadas por haitianos, segundo o governo. Os pacientes sem documentos serão atendidos e, depois, deportados.

O Haiti vive um aumento da violência desde meados de fevereiro e as gangues controlam cerca de 85% da capital Porto Príncipe, o que tem provocado o deslocamento da população, segundo a ONU.

