Intel prevê receita no 2º tri abaixo de estimativas em meio a guerra tarifária

(Reuters) - A Intel previu nesta quinta-feira uma receita no segundo trimestre abaixo das estimativas de Wall Street, lançando uma sombra sobre a primeira rodada de lucros do novo CEO Lip-Bu Tan, em meio a uma guerra comercial acirrada entre China e EUA.

A perspectiva sombria da Intel poderia ser outra fonte de pessimismo para investidores que estão contando com Tan para recuperar a fabricante de chips, após anos de erros que a deixaram com dificuldades para ganhar uma posição no crescente mercado de inteligência artificial.

A empresa sediada em Santa Clara, na Califórnia, Estados Unidos, espera uma receita de US$11,2 bilhões a US$12,4 bilhões para o trimestre de junho, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$12,82 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

"O atual ambiente macroeconômico está criando grande incerteza em todo o setor, o que se reflete em nossa perspectiva", disse o CFO David Zinsner em um comunicado.

Em meio às tentativas de Tan de otimizar a empresa e cortar custos, a Intel também disse que está reduzindo sua meta de despesas operacionais ajustadas para aproximadamente US$17 bilhões em 2025, abaixo do parâmetro declarado anteriormente, de US$ 17,5 bilhões. Além disso, tem agora como meta US$16 bilhões em 2026.

A empresa também reduziu sua meta de despesas brutas de capital para US$18 bilhões em 2025, abaixo da meta anterior, de US$ 20 bilhões.

"A Intel está tomando medidas para impulsionar uma execução melhor e mais eficiente em toda a empresa. O plano inclui a otimização da organização e a eliminação de camadas de gestão", afirmou a empresa em comunicado.

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha poupado os chips de tarifas por enquanto, os altos impostos retaliatórios de Pequim sobre semicondutores fabricados nos EUA obscurecem as perspectivas de vendas da Intel para a China, normalmente seu maior mercado.

Os chips fabricados nos EUA deverão enfrentar taxas de 85% ou mais, com base no aviso da Associação da Indústria de Semicondutores da China, apoiada pelo estado, no início de abril.

A China importa US$10 bilhões em chips dos Estados Unidos anualmente. Cerca de US$8 bilhões são unidades centrais de processamento (CPUs, na sigla em inglês) montadas pela Intel nos EUA, segundo analistas da Bernstein.

A receita da Intel no primeiro trimestre ficou estável em US$12,67 bilhões. Os resultados superaram as estimativas de US$ 12,30 bilhões.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru e Max A. Cherney e Stephen Nellis em São Francisco)