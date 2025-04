Mesa da Câmara cassa mandato de Chiquinho Brazão por excesso de faltas

Do UOL, em Brasília

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados cassou hoje o mandato do deputado Chiquinho Brazão (sem partido), acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Ele perdeu o cargo por excesso de faltas nas sessões da Casa.

O que aconteceu

Decisão foi fundamentada pela Constituição Federal. O artigo prevê a perda de mandato do parlamentar que "deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada".

Ofício publicado no Diário Oficial da Câmara foi assinado pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). Também assinaram o primeiro-secretário, Carlos Veras (PT-PE), e o segundo-secretário, Lula da Fonte (PP-PE).

Caso estava parado na Mesa Diretora há um ano. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), terminou o mandato na presidência sem votar a cassação no plenário da Casa.

Brazão foi cassado pelo Conselho de Ética da Câmara em agosto de 2024. Ele tentou recorrer na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e teve o recurso negado.

Ex-deputado está em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que Brazão cumpra pena em casa. Ele ficou mais de um ano preso na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS) e vinha sofrendo com vários problemas de saúde.

Pressão por cassação de Brazão cresceu nos últimos dias, Isso aconteceu após Conselho de Ética suspender mandato de deputado do Psol do Rio. Glauber Braga tenta recorrer da decisão na CCJ.