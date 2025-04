Glauber Braga: 'Pedir desculpas é pior que uma cassação de mandato'

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), alvo de processo de cassação por agredir um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), disse que pedir desculpas neste momento seria pior que a perda do mandato. Ele também voltou a culpar o ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) de estar por trás da articulação para a sua cassação. As declarações do parlamentar ocorreram durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Eu não posso pedir desculpas porque se eu fizesse isso seria um ataque tão brutal a mim mesmo, seria me anular de maneira tão profunda. Num processo como esse, pedir desculpas seria pior do que uma cassação de mandato.

Então, eu não vou fazê-lo, vou manter a minha dignidade, vou seguir em frente, vou continuar defendendo o mandato e as lutas que ele representa até o final desse processo. Glauber Braga, deputado federal do Psol

No dia 9 de abril, Braga iniciou a greve de fome e permaneceu acampado em sinal de protesto após a aprovação do relatório que defendeu sua perda de mandato. Foram 13 votos pela cassação e cinco contra. No dia 17, o parlamentar suspendeu o ato depois de firmar acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos- PB).

O processo foi movido por quebra de decoro parlamentar. Segundo o partido Novo, autor da representação, Braga feriu o decoro ao expulsar das dependências da Câmara, aos chutes, um integrante do MBL em abril de 2024.

Ao Canal UOL, Braga admitiu que o cenário de seu processo é difícil de ser revertido e voltou a acusar o deputado federal Arthur Lira (PP-AL).

Evidentemente, eu sei que o cenário é difícil. Com a apresentação do recurso na Comissão de Constituição e Justiça, ali foram indicados, evidentemente, elementos constitucionais, elementos legais. E o relator poderia, sim, ter se posicionado sobre eles e revertido a decisão do Conselho de Ética.

Por exemplo, no ponto específico da minha reação ao provocador, tem a de determinação, no Conselho de Ética, tem a pena para esse tipo de caso aplicado, com a censura verbal e escrita para que a gente tivesse a proporcionalidade em relação ao ato. O relator, se quisesse, poderia dar acolhimento a isso. Não fez, não fiz, não quis.

O que me cabe é seguir mobilizando socialmente, mostrando o que está acontecendo, mostrando quem é o sujeito oculto dessa história, a influência que Arthur Lira [ex-presidente da Câmara dos Deputados] ainda exerce, fazendo o enfrentamento ao que é a representação do orçamento secreto. Glauber Braga, deputado federal do Psol

Braga virou desafeto de Lira por fazer denúncias sobre o chamado "orçamento secreto". O parlamentar chegou a chamar o deputado alagoano de "bandido" e prestou depoimento à Polícia Federal na ação que investiga uma manobra do ex-presidente da Câmara para liberar R$ 4,2 bilhões em emendas.

O ex-presidente é reconhecido por usar a força para fazer valer seus interesses e colocar aliados em postos-chave. Deputados ouvidos pelo UOL relatam que Paulo Magalhães (PSD-BA), relator da ação que sugeriu a cassação de Braga, foi beneficiado pela influência de Lira. Ele teria combinado emendas de acordo com psolista.

A minha única arma, neste momento, é a solidariedade das pessoas e a minha palavra. Eu estou com a verdade. Agora, evidentemente, eu não sou um inocente. Eu não desconheço os instrumentos que os meus inimigos têm nesse momento, que são instrumentos poderosos. Eu sei da força da grana e do poder político que tem Arthur Lira. Glauber Braga, deputado federal do Psol

