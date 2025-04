Trump está pronto para oferecer à Arábia Saudita pacote de armas de mais de US$100 bi, dizem fontes

Por Mike Stone e Pesha Magid

WASHINGTON/RIAD (Reuters) - Os Estados Unidos estão prontos para oferecer à Arábia Saudita um pacote de armas no valor de bem mais de 100 bilhões de dólares, disseram à Reuters seis fontes com conhecimento direto do assunto, afirmando que a proposta estava sendo preparada para ser anunciada durante a visita do presidente dos EUA, Donald Trump, ao reino em maio.

O pacote oferecido vem depois que o governo do ex-presidente Joe Biden tentou, sem sucesso, finalizar um pacto de defesa com Riad como parte de um amplo acordo que previa a normalização dos laços da Arábia Saudita com Israel.

A proposta de Biden oferecia acesso a armamentos mais avançados dos EUA em troca da suspensão das compras de armas chinesas e da restrição dos investimentos de Pequim no país. A Reuters não conseguiu determinar se a proposta do governo Trump inclui requisitos semelhantes.

A Casa Branca, o Pentágono e o escritório de comunicação do governo saudita não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Em seu primeiro mandato, Trump comemorou as vendas de armas para a Arábia Saudita como sendo boas para os empregos nos EUA.

A Lockheed Martin Corp poderia fornecer uma série de sistemas avançados de armas, incluindo aeronaves de transporte C-130, disseram duas das fontes. Uma fonte disse que a Lockheed também forneceria mísseis e radares.

A RTX Corp, anteriormente conhecida como Raytheon Technologies, também deverá desempenhar um papel significativo no pacote, que incluirá suprimentos de outras grandes fornecedoras de defesa dos EUA, como a Boeing, a Northrop Grumman Corp e a General Atomics, disseram quatro das fontes.

Todas as fontes não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto.

A Lockheed Martin, a RTX, a Northrop e a General Atomics não quiseram comentar. A Boeing não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Reuters não conseguiu estabelecer imediatamente quantos dos acordos oferecidos eram novos. Muitos estão sendo trabalhados há algum tempo, disseram duas das fontes. Por exemplo, o reino solicitou pela primeira vez informações sobre os drones da General Atomics em 2018, disseram eles. Nos últimos 12 meses, um acordo de US$20 bilhões para drones do tipo MQ-9B SeaGuardian da General Atomics e outras aeronaves entrou em foco, de acordo com uma das fontes.

Vários executivos de empresas de defesa estão considerando viajar para a região como parte da delegação, disseram três das fontes.

Os EUA há muito tempo fornecem armas à Arábia Saudita. Em 2017, Trump propôs aproximadamente US$110 bilhões em vendas para o reino.

Até 2018, apenas US$14,5 bilhões em vendas haviam sido acertadas e o Congresso começou a questionar os acordos à luz do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

Em 2021, sob o comando de Biden, o Congresso impôs uma proibição de vendas de armas ofensivas para a Arábia Saudita por causa do assassinato de Khashoggi e para pressionar o reino a encerrar sua guerra no Iêmen, que havia infligido pesadas baixas civis.

De acordo com a legislação dos EUA, os principais acordos internacionais de armas devem ser revisados pelo Congresso antes de serem finalizados.

O governo Biden começou a suavizar sua posição em relação à Arábia Saudita em 2022, depois que a invasão da Ucrânia pela Rússia afetou o fornecimento global de petróleo. A proibição da venda de armas ofensivas foi suspensa em 2024, quando Washington trabalhou mais de perto com Riad após o ataque do Hamas em 7 de outubro para elaborar um plano para o pós-guerra em Gaza.

Espera-se que seja discutido um possível acordo para os jatos F-35 da Lockheed, nos quais o reino tem se interessado há anos, disseram três das fontes, embora tenham minimizado as chances de que um acordo dos F-35 seja assinado durante a viagem.

Os Estados Unidos garantem que seu aliado Israel receba armas norte-americanas mais avançadas do que os países árabes, o que lhe dá o que é chamado de "Vantagem Militar Qualitativa" (QME) sobre seus vizinhos.

Israel já possui F-35s há nove anos, formando vários esquadrões.