Rua 25 de Março não está com o comércio vazio; imagens são de 2020

A Rua 25 de Março não está esvaziada e com os comércios fechando as portas, como afirmam postagens que circulam nas redes sociais.

As publicações usam um trecho de uma reportagem da RecordTV de 2020, quando ocorreu a pandemia do coronavírus. A reportagem completa foi editada e trechos foram suprimidos.

O que diz o post

"Os comerciantes da 25 de Março em São Paulo. Começam a devolver o ponto", diz a legenda de uma das postagens. "O Brasil vai de mal a pior. Até os comerciantes da 25 de Março, em São Paulo, começam a devolver o ponto", diz uma das legendas do vídeo no Facebook.

A publicação usa um trecho de uma reportagem na qual são mostradas ruas vazias e a repórter diz: "não é difícil encontrar prateleiras vazias e mercadorias sendo colocadas em caminhões de mudança".

"De aglomeração, essa região aqui entende bem. E agora, para evitar o que parecia inevitável, fecha as portas das mais de 3.500 lojas", afirma a repórter. Ao fim do corte, um homem diz que já existem "diversos lojistas entregando o imóvel".

Porque é distorcido

Matéria foi veiculada em 9 de abril de 2020 na Record. Por meio de uma busca no Google pelos termos "comerciantes 25 de março balanço geral lojas fechadas" (aqui), além das matérias de agências de checagem que já desmentiram o boato, é possível acessar o link no YouTube da reportagem completa (aqui).

Restante da matéria contextualiza fechamento do comércio devido à situação da pandemia na época. "Para sobreviver a este momento, a categoria defende que a disseminação do novo vírus seja evitada de uma maneira mais flexível", diz a repórter Fabíola Corrêa no trecho da reportagem que foi cortada das postagens desinformativas.

25 de Março registraram movimento intenso em dezembro de 2024. A maioria das postagens foi disseminada no fim do ano passado, mas informações publicadas em veículos como a Folha de S.Paulo (aqui) e a TV Globo (aqui) mostraram um grande movimento na famosa rua varejista de São Paulo para as compras de fim de ano.

Último dados anual do IBGE mostra aumento das vendas do varejo no Brasil. Em estudo publicado em 9 de janeiro de 2024 (aqui), o IBGE apontou que o comércio varejista teve um crescimento de 4,7% em relação a novembro de 2023. Em novembro de 2024, o volume de vendas do comércio varejista recuou 0,4% na comparação com outubro. Ainda não há dados completos para dezembro.

O conteúdo também foi checado pela AFP, Aos Fatos e Lupa.

