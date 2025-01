Patrulha dos Estados Unidos encontra túnel ilegal na fronteira com o México

Agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA localizaram uma construção subterrânea clandestina que ligava Ciudad Juarez, no México, à cidade de El Paso, no Texas.

O que aconteceu

Construção foi descoberta na madrugada da última quinta-feira (9). O túnel foi encontrado após a remoção de uma placa de metal na fronteira entre os dois países. Segundo os agentes de imigração, a escavação tem 1,83 m de altura e 1,22 m de largura. O local é reforçado por vigas de madeira e conta com iluminação e sistema de ventilação.

Túnel seria utilizado para o contrabando e imigração ilegal. O chefe de patrulha de El Paso, Anthony Scott Good, afirma que a corporação está orgulhosa com a identificação da construção. "Nossos agentes são incansáveis."

Estamos comprometidos em investigar essas atividades ilícitas e levar à Justiça todos aqueles que colocam vidas em risco nesses ambientes perigosos e contornam as maneiras legais para entrar nos Estados Unidos.

Anthony Scott, chefe de patrulha de El Paso

Localização do túnel contou com o apoio da polícia mexicana. A força-tarefa teve a participação de agentes da Segurança Nacional, do FBI e do governo mexicano. "Essa operação binacional bem-sucedida exemplifica as fortes parcerias entre agências em El Paso e Ciudad Juarez", diz John Morales, agente encarregado do FBI.

O FBI permanece firme em seu compromisso de trabalhar com nossos parceiros ao longo da fronteira para combater atividades criminosas ilegais e lidar com ameaças à segurança nacional, e continuará a apoiar a investigação em andamento sobre este túnel.

John Morales, agente do FBI

Descoberta acontece na véspera da posse de Donald Trump. Com a promessa de expandir a atuação contra ilegais no novo mandato, o republicano voltará ao comando da Casa Branca no próximo dia 20. Ele também prevê a ampliação da muralha na fronteira com o México.