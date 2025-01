Atual presidente caminha para reeleição na Croácia, aponta boca de urna

Por Fedja Grulovic

ZAGREB (Reuters) - O presidente da Croácia, Zoran Milanovic, está a caminho de uma vitória esmagadora que lhe garantirá um segundo mandato no cargo, mostrou uma pesquisa de boca de urna neste domingo.

Milanovic, do Partido Social Democrata, que faz oposição ao primeiro-ministro, deve sair vencedor nas eleições presidenciais deste domingo com 77,86% dos votos, de acordo com a pesquisa boca de urna da emissora de televisão estatal HRT.

Dragan Primorac, da União Democrática Croata (HDZ), aliado do premiê, obteve 22,14%, segundo a pesquisa.

Cerca de 3,8 milhões de pessoas no país, que é integrante da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia, votaram neste domingo no segundo turno.

Após o anúncio da pesquisa, Milanovic escreveu "Obrigado" em seu perfil no Facebook.

No início do dia, depois de votar na capital Zagreb, Milanovic disse aos repórteres: "Nos últimos cinco anos fiz o meu trabalho com a melhor fé e espero que as pessoas tenham visto isso".

O chefe de Estado croata não pode vetar leis, mas sua palavra tem relevância em questões de política externa, defesa e segurança.

Durante o seu mandato, Milanovic, um antigo primeiro-ministro populista, confrontou o primeiro-ministro Andrej Plenkovic sobre políticas externas e públicas, com os dois trocando insultos frequentemente.

