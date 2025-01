Bairros devastados e luta contra fogo: os incêndios na Califórnia em fotos

O quarto dia de combate a incêndios na Califórnia é marcado pelo trabalho ininterrupto de bombeiros e por imagens de casas devastadas por onde o fogo já passou.

O que aconteceu

Dez pessoas morreram até a madrugada desta sexta-feira (10). Os detalhes sobre as mortes não foram fornecidos pela polícia de Los Angeles, mas o xerife Robert Luna afirmou que o número de óbitos pode crescer, já que o fogo continua a se espalhar. "Parece que uma bomba atômica atingiu essas áreas", afirmou em comunicado à imprensa.

Vista aérea da vizinhança de Pacific Palisades mostra destruição de casas após incêndio Imagem: JOSH EDELSON / AFP

Mais de 180 mil pessoas precisaram deixar as próprias casas. Segundo as autoridades da Califórnia, pelo menos nove mil construções foram destruídas pelos incêndios Eaton, que atinge Pasadena, e Palisades, que atinge Los Angeles. Os bombeiros não conseguiram conter o fogo do primeiro até o momento e segundo foi 6% controlado, segundo as autoridades de Los Angeles.

Há residências destruídas na beira do mar. Um dos registros aéreos feitos pela agência de notícias Getty Images mostram que residências "pé na areia" estão entre as destruídas pelo incêndio de Palisades. O vento na região diminuiu, o que foi apontado como "ponto positivo" pelas equipes de combate às chamas.

Bombeiro luta contra fogo na Floresta Nacional de Angeles, atingida pelo incêndio Eaton Imagem: REUTERS/Ringo Chiu

Novo foco de incêndio obriga retirada de moradores. O Kenneth Fire, que atinge a área de Calabasas, começou na tarde dessa quinta-feira (9) e tinha queimado 960 acres (área equivalente a mais de 450 campos de futebol) até esta manhã. Os bombeiros usam helicópteros para tentar diminuir as chamas e 35% do fogo foi contido nesta manhã, informou o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia.

Falta de energia afeta 267 mil residências. Segundo a plataforma Power Outage, 100 mil das casas afetadas estão em Los Angeles.

Casas na beira do mar ficaram destruídas pelo fogo em Malibu após incêndio Palisades Imagem: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bombeiros lutam contra o fogo após incêndios atingirem a Floresta Nacional de Angeles, em Altadena Imagem: REUTERS/Ringo Chiu

Incêndio Eaton atinge floresta em Altadena, na Califórnia Imagem: REUTERS/Ringo Chiu

Bombeiro fica coberto de fuligem após trabalhar para combater incêndio Eaton, na Califórnia Imagem: REUTERS/Ringo Chiu

Equipes fazem trabalho ininterrupto para combater o fogo Imagem: REUTERS/Ringo Chiu