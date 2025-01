União Europeia reage às ameaças de Trump de anexar a Groenlândia

Na quarta-feira (8), a União Europeia (UE) avaliou as ameaças de Donald Trump de anexar a Groenlândia como extremamente "hipotéticas". Países do bloco reforçaram a importância da soberania do território dinamarquês.

"Felizmente, esta é uma questão muito hipotética", disse a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, quando questionada sobre as novas declarações do presidente americano eleito.

Menos de duas semanas antes de tomar posse, o bilionário republicano repetiu suas ambições sobre a Groenlândia na terça-feira (7), se recusando a descartar uma possível anexação à força. O filho do presidente, Donald Trump Jr, fez uma visita à ilha nesta semana, supostamente em viagem de turismo, aumentando os rumores.

"Isso é algo extremamente hipotético, não queremos nos aprofundar", insistiu a porta-voz.

No entanto, Pinho relembrou o Artigo 42.7 do Tratado de Lisboa, uma cláusula de defesa mútua entre os estados-membros da UE, que se aplica à Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca.

"De modo geral, é óbvio para nós que a soberania dos Estados deve ser respeitada", acrescentou Anitta Hipper, outra porta-voz da UE, que se recusou a mencionar casos "específicos".

França e Alemanha reagem

O ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, disse nesta quarta-feira que "não havia dúvida" de que a União Europeia não permitiria que países "atacassem suas fronteiras soberanas".

Já a porta-voz do governo francês, Sophie Primas, denunciou "uma forma de imperialismo". "Mais do que nunca, devemos, com os nossos parceiros europeus, estar conscientes, sair de uma forma de ingenuidade, nos proteger e nos rearmar", acrescentou no relatório do Conselho de Ministros.

"As fronteiras não podem ser alteradas à força", enfatizou o governo alemão. Os Estados Unidos devem aplicar os princípios das Nações Unidas, "todos os seguem e certamente permanecerão assim", comentou o porta-voz do governo, Steffen Hebestreit.

Numa conferência na sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump reiterou suas ambições de anexar o Canal do Panamá e a Gronelândia, recusando-se a descartar o uso da força, numa conferência de imprensa com um tom provocador, gerando firmes respostas dos países envolvidos.

Questionado se poderia garantir que não usaria força militar para anexar o Canal do Panamá, uma artéria vital para o transporte marítimo global, e a Groenlândia, Donald Trump respondeu: "Não posso garantir isso, em nenhum dos dois casos".

Ele também ameaçou usar "força econômica" contra o Canadá, um aliado "subsidiado" pelos Estados Unidos para sua proteção, segundo ele.

Hebestreit se recusou a dizer se o governo alemão levou a sério as ameaças de Trump contra os aliados da Otan, Dinamarca e Canadá.

"Não quero qualificar" essas declarações, disse, acrescentando simplesmente que o governo alemão "estava tomando nota delas".

