Exército de Israel resgata corpo de refém do Hamas no sul de Gaza

As Forças de Defesa de Israel confirmaram nesta terça-feira (8) o resgate do corpo de mais um refém mantido pelo Hamas desde outubro de 2023 na Faixa de Gaza.

O que aconteceu

O beduíno Yosef al-Zaydni, de 53 anos, foi encontrado em um túnel subterrâneo em Rafah, no sul de Gaza, durante uma operação militar. Segundo os militares, seu corpo já foi transferido para Israel.

Filho de al-Zaydni também pode estar morto. Evidências levantaram "sérias preocupações" sobre a vida de Hamzah, filho de Yosef, também sequestrado em 7 de outubro de 2023. O Exército israelense inicialmente anunciou ter recuperado o corpo de Hamzah, mas depois recuou e disse aguardar confirmação.

Homem foi sequestrado enquanto trabalhava em celeiro. Segundo Israel, ele vivia em Rahat, no sul do país e era pai de 19 filhos. Ele e outros três filhos estavam entre os 250 sequestrados e dois deles foram liberados em novembro passado.

O acordo negociado chega tarde demais para Youssef, que foi levado vivo e deveria ter retornado da mesma forma

Fórum das Famílias de Reféns, organização civil criada para auxiliar as vítimas do atentado.

Judeus e grupo extremista negociam cessar-fogo

Resgate do corpo da vítima acontece em meio a negociação de um cessar-fogo. O acordo libertaria os reféns israelenses sob posse do grupo palestino e encerraria o combate na região por um tempo ainda não determinado. O Estado judeu acredita que pelo menos um terço dos 99 sequestrados restantes em Gaza estejam mortos.

Ataque do Hamas matou cerca de 1,2 mil isralenses. Já a retaliação contra o grupo palestino em Gaza já matou mais de 45,8 mil palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde do território, que não informou quantos eram combatentes, mas destaca que mulheres e crianças constituem mais da metade das vítimas.