Multa via QR Code: o que há de verdadeiro sobre imagem que viralizou

Hoje em dia, é essencial desconfiar de todo tipo de cobrança recebida via internet ou papel, alegadamente em nome do Estado. Isso acontece porque uma das principais técnicas de golpistas é o spoofing: literalmente criar sites, documentos ou e-mails que imitam comunicações legítimas para roubar dados sensíveis.

Um dos métodos de combater ativamente as fraudes — que chegaram a 5 milhões no Brasil em 2024 — é divulgar as imitações da vez para que todos fiquem atentos à pegadinha. Mas esse não parece ser o caso do papel em que o Detran-SP, supostamente, notifica motoristas que estacionaram em local proibido e foram multados.

A foto vem circulando nas redes sociais pelo menos desde o início de abril, acompanhada de um texto alarmista:

"Se aparecer isso no vidro do seu carro rasgue e jogue fora, golpe para roubar todos os seu dados do celular e limpar sua conta bancária. Estão agindo em todos os Estados!! Infração de Trânsito Veículo estacionado em local proibido Para ver ou pagar sua multa acesse O QR Code detran.sp".

Imagem: Reprodução

A mensagem traz diferentes pontos altamente indicativos de fake news, segundo o manual do projeto FactCheck, da Universidade da Pensilvânia. Entre eles, há uso de linguagem sensacionalista com ordens alarmistas ("rasgar o papel") e consequências trágicas (roubar todos os dados do celular).

A foto tem estética amadora e não há nenhum detalhe adicional acerca do local em que teria ocorrido o fato. O único sinal que contextualiza o papel é o logotipo do Detran de São Paulo.

O curioso é que, na imagem em questão, não haveria risco de escanear o QR Code, pois ele abre a página oficial do órgão de trânsito paulista. Todavia, o especialista em cibersegurança Ian Fernandes explica que, na dúvida, é melhor não arriscar.

"Pessoas que não conhecem muito de informática podem ter dificuldades de identificar um site verdadeiro. Nesses caso, sempre é melhor abrir o endereço oficial no navegador, sem clicar em links ou escanear códigos que encaminhem o usuário para uma outra página", diz.

Quanto à ameaça de "roubar todos os dados do celular", Fernandes ressalta que, salvo raríssimas exceções, isso não acontece só pelo ato de abrir o QR Code: "o problema é a pessoa cair em uma página falsa de banco ou site governamental e, nessa página falsa, inserir dados pessoais e senhas que serão utilizadas por criminosos".

Bilhete do Brasil é semelhante ao que foi denunciado pela polícia catalã em 2024. QR Code do bilhete original leva a endereço fora do ar Imagem: Reprodução

A reportagem não conseguiu identificar a fonte original da imagem, mas encontrou caso muito semelhante na Espanha. Lá, em outubro do ano passado, a polícia da Catalunha divulgou um alerta contra um golpe no qual até a diagramação do papel deixado no para-brisa é semelhante ao boato brasileiro. O QR Code espanhol, entretanto, já está desativado e não foi possível checar seu conteúdo.

Atenção ao meio de contato

Sem potencial malicioso, o "golpe da multa via QR Code" pode ser apenas uma brincadeira ou uma tentativa de gerar pânico. Mesmo assim, vários órgãos de trânsito reforçam que, em vários outros casos, o risco é alto.

Ao UOL Carros, o Detran explicou que, de fato, o papel não é verídico, até porque "infrações de parada e estacionamento são de competência dos municípios". O Detran também não envia SMS e e-mail para avisar sobre multas: as notificações são enviadas sempre via cartas que, de fato, têm QR Codes que remetem à página oficial da autarquia.

Quem for precavido pode sempre acessar diretamente o site, onde fará login e encontrará as mesmas informações. Também é estimulada a denúncia das tentativas de fraude através do FalaSP, canal de recebimento de denúncias do Governo de São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal também não envia SMS e e-mail. No caso de multas aplicadas pelos agentes federais, dá para consultá-las no site da PRF ou no app da Carteira Digital de Trânsito, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo Marco Fabrício Vieira, advogado e Conselheiro do Cetran-SP, mesmo que um agente de trânsito emitisse o papelzinho, ele teria função apenas informativa, sem repercutir nos prazos e procedimentos que envolvem uma multa. Logo, é necessário aguardar pela notificação oficial.

Exemplo de mensagem falsa, que tenta se passar por notificação oficial da PRF Imagem: Divulgação

A única exceção é no caso de o agente entregar o auto de infração ao motorista na hora em que houver sua lavratura. Nessa situação, o documento precisa indicar local, data e hora, tipo da infração e detalhes tanto do veículo quanto do condutor e da autoridade.

Com a entrega do auto de infração nessa condição específica, explica Marco, considera-se que a notificação foi feita e os prazos de recurso, por exemplo, começam a contar imediatamente.