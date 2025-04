'Não existe plano B, Lula é o candidato em 2026', diz líder do PT na Câmara

Líder da base aliada na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE) afirmou que "não existe plano B" no partido em relação às eleições de 2026, quando o atual presidente Lula (PT) deve disputar a reeleição.

O que aconteceu

"É ele o nosso candidato", disse Guimarães. As declarações foram dadas durante entrevista do deputado à rede de TV ANC, do Ceará. "Lula está com a saúde de ferro", afirmou o parlamentar.

Governo deve chegar ao fim do ano "muito bem avaliado", segundo deputado. De acordo com Guimarães, a aprovação em queda do presidente deve ser revertida nos próximos meses. "O governo está fazendo de tudo para entregar tudo aquilo que foi prometido em 2025", disse ele.

Para deputado, boato sobre pix contribuiu para queda da aprovação. Em janeiro, Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros integrantes da oposição disseminaram a falsa informação de que o governo trataria pequenos comerciantes e grandes sonegadores de forma igual. O rumor levou o governo a desistir das mudanças que faria na área.

Guimarães: "Lula ganha de todos"

"Vamos disputar as eleições: seja com o ex-presidente ou com qualquer outro candidato", afirmou deputado. A fala é uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível — mas ainda planeja disputar a presidência com Lula no ano que vem.

Pesquisas apontam alguns nomes como o "outro candidato". Os governadores de São Paulo — Tarcísio de Freitas (Republicanos) —, de Goiás — Ronaldo Caiado (União Brasil) — e do Paraná — Ratinho Jr. (PSD) — são apontados como alternativas da direita caso a candidatura de Bolsonaro não se confirme de fato.

"Mesmo com essa queda na popularidade, as pesquisas mostram que Lula ganha de todos", disse Guimarães. De acordo com a última pesquisa Datafolha, o atual presidente lidera em intenções de voto para primeiro e segundo turnos em todos os cenários testados.