Peruca e ligação misteriosa: o que se sabe sobre caso de ovo envenenado

Do UOL, em São Paulo

Uma criança de sete anos morreu e mais duas pessoas estão em estado grave após comerem um ovo de Páscoa envenenado, em Imperatriz, no Maranhão. Um vídeo mostra que a suspeita se disfarçou para comprar o chocolate. A seguir, veja o que já se sabe sobre o caso.

Disfarce, ciúmes e negação

Suspeita usou peruca e óculos escuros para comprar chocolate. Câmeras de segurança registraram Jordelia Pereira Barbosa, 36, disfarçada no caixa da loja de chocolates, por volta das 16h de quarta-feira.

Motivação apontada pela polícia é ciúmes. O ovo foi entregue à atual namorada do ex-companheiro da suspeita.

Suspeita comprou o chocolate, mas nega envenenamento. Jordelia admitiu ter comprado o ovo, mas disse que não contaminou o alimento.

Polícia vê elementos fortes contra a suspeita. Mesmo sem confissão, a Polícia Civil afirma que há indícios relevantes da participação dela no caso. O delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, Manoel Almeida, explicou à TV Bandeirantes que mesmo que ela não tenha confessado o crime, "elementos fortes" sinalizam a participação no caso.

Interceptada em ônibus com peruca na mala

Suspeita foi presa em ônibus a caminho de casa. Jordelia foi detida por uma equipe da Delegacia Regional de Santa Inês, onde mora, em um ônibus interurbano.

Peruca foi encontrada na mala. Os itens achados com a mulher passarão por perícia, segundo o delegado Maurício Martins.

Investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Imperatriz. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

Bilhete com mensagem amorosa e ligação misteriosa

Chocolate foi entregue com bilhete escrito à mão. A mensagem dizia: "Com amor. Feliz Páscoa".

Logo após receber o ovo, a vítima recebeu uma ligação. Uma pessoa perguntou se ela tinha recebido o presente. Quando questionada sobre a identidade, respondeu: "Você vai saber quem é".

Família não sabia quem enviou o chocolate. O ovo foi entregue por um motoboy, sem identificação clara do remetente.

Mãe e filha hospitalizadas e filho morto

Menino de sete anos morreu após comer o ovo. Ele passou mal na madrugada de quinta-feira e não resistiu.

Mãe e irmã mais velha estão em estado grave. Ambas seguem internadas no Hospital Municipal de Imperatriz.

Alimento e material biológico foram enviados para análise. A Polícia Civil aguarda laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal.

*Com informações de matérias publicadas em 18/04/2025 e 17/04/2025