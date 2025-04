Brasileiro é preso suspeito de matar jovem a facadas após briga em Portugal

Um brasileiro de 27 anos foi preso por suspeita de assassinar um jovem de 19 após uma discussão em um bar de Braga, em Portugal.

O que aconteceu

Mateus Machado teria dado facadas em Manuel de Oliveira após uma discussão na rua. Antes do crime, dois grupos foram expulsos do Bar Académico por brigarem dentro do estabelecimento. O caso aconteceu na madrugada do sábado (12), segundo a Polícia Judiciária.

O português foi levado ao hospital, mas morreu na unidade de saúde. Ele tinha ferimentos no tórax e no braço direito. O brasileiro suspeito do crime fugiu do local em um carro com amigos.

Mateus foi detido na quinta-feira se preparando para fugir do país, segundo a polícia. A PJ afirmou que ele estava em uma "área isolada no interior do país". Ele morava em Portugal desde 2023.

Suspeito seria deportado de Portugal, segundo imprensa local. O Jornal de Notícias de Portugal afirmou que o pedido de autorização de residência de Mateus no país foi negado porque ele tinha um histórico criminal nos Estados Unidos. Ele receberia a ordem de expulsão três dias após o crime.

Briga teria começado porque português tentou impedir um grupo de colocar drogas nas bebidas de mulheres. A informação foi dada pelo canal português NOW citando fontes policiais, mas não foi oficialmente confirmada até o momento. Após avisar a um segurança do bar sobre o ocorrido, Manuel foi agredido pelo grupo suspeito e todos foram expulsos do bar.

Brasileiro preso deve responder por homicídio qualificado. O UOL tenta encontrar a defesa de Mateus. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Bar onde crime aconteceu foi incendiado. Suspeita da polícia é de que um ataque com coqueteis molotov tenha começado o fogo, que destruiu parte do estabelecimento.