Aumento de doenças respiratórias no inverno na China e em outros países não é incomum, diz OMS

LONDRES (Reuters) - O aumento de casos de doenças respiratórias comuns na China e em outros lugares do Hemisfério Norte está dentro da faixa esperada para o inverno, sem nenhum surto incomum relatado, informou nesta terça-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Relatos de um aumento de casos na China de metapneumovírus humano (HMPV), uma infecção respiratória comum, atraíram manchetes em todo o mundo, com relatos de hospitais sobrecarregados que lembram o início da pandemia de Covid-19 há pouco mais de cinco anos.

No entanto, a OMS disse em um comunicado na noite de terça-feira que estava em contato com as autoridades de saúde chinesas e não havia recebido nenhum relato de padrões incomuns de surtos no país. As autoridades chinesas também informaram à agência de saúde da ONU que o sistema de saúde não está sobrecarregado e que nenhuma resposta de emergência foi acionada.

A OMS disse que os dados chineses até 29 de dezembro mostraram que as detecções de HMPV, influenza sazonal, rinovírus e vírus sincicial respiratório (VSR) aumentaram nas últimas semanas, especialmente nas regiões do norte da China. A gripe é atualmente a causa de doença mais comumente relatada, disse.

"O aumento observado nas infecções respiratórias agudas e nas detecções de patógenos associados em muitos países do Hemisfério Norte nas últimas semanas é esperado nesta época do ano e não é incomum", acrescentou a OMS.

O HMPV geralmente causa sintomas semelhantes aos do resfriado por alguns dias, mas, em casos raros, pode levar à hospitalização de pessoas muito jovens, idosas ou clinicamente vulneráveis.

Ao contrário do vírus que causou a Covid-19, que era novo, o HMPV foi identificado pela primeira vez em 2001 e provavelmente está circulando há muito mais tempo, disseram os cientistas.

Vários outros países, inclusive a Índia e o Reino Unido, também relataram casos crescentes de HMPV neste inverno, bem como de outras infecções respiratórias, de acordo com as tendências sazonais que, às vezes, podem levar os hospitais a se preocuparem.

"Quase toda criança terá pelo menos uma infecção por HMPV até seu quinto aniversário", disse Paul Hunter, professor de medicina da Universidade de East Anglia, no Reino Unido. Os países também estão melhorando o diagnóstico da doença, disse ele, o que pode ser um fator para o aumento das taxas.

"De modo geral, não creio que haja atualmente qualquer sinal de um problema global mais sério", disse.

