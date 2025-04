Representante diz Trump e Xi Jinping não tem nenhum plano para conversar agora

Do Estadão Conteúdo, em São Paulo

Em meio à escalada da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, iniciada pelos EUA, os presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, "não têm nenhum plano" para conversar, disse o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, neste domingo, 13, em entrevista ao programa Face the Nation, da rede de TV norte-americana CBS.

Ele ressaltou, porém, que em algum momento uma conversa deve ocorrer. "Desde 2 de abril (quando Trump anunciou suas tarifas), temos isso (este assunto) ao nível dos líderes (presidentes) e, em algum momento, como o presidente Trump salientou, esperamos poder ter uma conversa com eles", declarou Greer.

Ele acrescentou que "a única razão pela qual realmente estamos nesta situação agora é porque a China escolheu retaliar". As taxas de importações dos EUA à China chegaram a 145%, e as da China aos EUA, a 125%.

Ele falou também sobre as negociações com países que não retaliaram os EUA. A Casa Branca diz que cerca de 70 países estão negociando. "A realidade é que estamos trabalhando dia e noite, compartilhando papéis, recebendo ofertas e dando retornos a esses países sobre como eles podem atingir melhor o comércio recíproco com os Estados Unidos", declarou.

Questionado sobre se o prazo de 90 dias de suspensão das tarifas, exceto para a China, será suficiente para concluir tais negociações, eles disse: "Meu objetivo é conseguir acordos relevantes antes de 90 dias". "Eu acho que nós atingiremos este objetivo com vários países nas próximas semanas", concluiu.