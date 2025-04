Ibaneis diz ter pedido para BRB a compra parcial do Banco Master

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que, a pedido dele, algumas fatias do Banco Master ficaram de fora da negociação da compra pelo BRB para evitar a possibilidade de "contaminação", mas que não vê risco na operação atualmente.

O que aconteceu

Ibaneis disse que pediu ao presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para deixar precatórios fora da operação de compra. "Quando ele me trouxe o negócio, eu falei: 'faça uma boa auditoria e cuidado com os créditos podres, porque você pode contaminar um banco que nós fizemos crescer desde 2019, quando aumentamos o potencial do BRB'", falou o governador durante participação na Conferência Brasil-Emirados Árabes, do Lide, em Dubai.

"A operação hoje tem muito pouco risco para o BRB", afirmou. "A gente sabe que o Daniel tem alguns ativos que ele investiu muito, questão de precatórios, algumas empresas, e eu pedi ao Paulo [Henrique Costa] que deixasse essa fatia do Master de fora, e isso aconteceu". O governador não esclareceu a que empresas se referiu.

Para ele, a única parte do acordo que pode representar algum risco é a liquidação dos ativos do Master. Ele disse, porém, que as discussões estão sendo tocadas "com muita responsabilidade" pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Compra do Banco Master por Banco Regional de Brasília é alvo de escrutínio. A fusão entre os dois bancos é investigada pelo MPF (Ministério Público Federal), MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) e pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal.

No mês passado, o BRB anunciou a intenção de comprar o Banco Master por R$ 2 bilhões. O BRB ficaria com 58% do capital total e 49% das ações ordinárias do Master.

O negócio é polêmico porque o Banco Master tem uma política agressiva para captar recursos. Os papéis do Master oferecem rendimentos bastante superiores às taxas de bancos pequenos, de até 140% do CDI (Certificado de Depósito Bancário), quando a média é de cerca de 110% a 120% do CDI.

O Master também enfrenta desconfiança do mercado financeiro. Recentemente, a instituição financeira tentou realizar uma emissão de títulos em dólares, mas não conseguiu captar recursos. Operações do banco com precatórios, títulos de dívidas de governos com sentença judicial definitiva, também aumentaram dúvidas sobre a situação financeira da instituição.

Nas últimas semanas, o banco brasiliense sinalizou que pode ficar com uma fatia menor do que o anunciado previamente. Inicialmente, o presidente do BRB previa que R$ 23 bilhões de ativos de maior risco não seriam incluídos no negócio.

*Com Agência Brasil

O UOL viajou a Dubai a convite da Brazil Emirates Conference, do Lide