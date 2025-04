Quem é Daniel Noboa, presidente do Equador reeleito neste domingo

Daniel Noboa, candidato de centro-direita, foi reeleito hoje presidente do Equador após derrotar Luisa González, de centro-esquerda. O administrador de 37 anos é herdeiro de uma família que conta com 128 empresas espalhadas pelo mundo.

O que aconteceu

Ele estudou administração de empresas na Universidade de Nova York e administração pública na Harvard Kennedy School. Também tem pós-graduação em governança e comunicação política na Universidade George Washington.

Noboa chegou ao poder em novembro de 2023 como um dos dirigentes mais jovens do mundo, com o compromisso de enfrentar o tráfico de drogas e de deter a onda de violência no país. Apesar de em pouco mais de um ano ter militarizado a segurança interna e decretado estados de exceção, especialistas entendem que medidas não reduziram efetivamente a violência, como foi prometido.

Com 18 milhões de habitantes, o Equador tem taxa de homicídio de 38 mortes a cada 100 mil habitantes. A professora Flavia Loss, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Fespsp, traça um paralelo com o Brasil, que tem uma população de 216 milhões: '' A nossa taxa de homicídios é de 22 por cada 100 mil habitantes. O Equador é um país muito menor, com uma população muito menor e com uma taxa de homicídios maior que a nossa, para você ver o tamanho da gravidade desse problema''.

Junto com a violência do narcotráfico, houve um recrudescimento da violência política -- em um ano foram assassinados 30 prefeitos no Equador. No mês passado, foram assassinados dois prefeitos. Esse dado mostra a mistura entre a luta do narcotráfico e violência política, os dois processos se acompanham.

Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM

Eleição deste ano foi protagonizada pelos mesmos políticos da corrida presidencial de 2023. Em meio a um processo de impeachment, o presidente da época, Guillerme Lasso, dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas no país — que terminaram com o candidato Fernando Villavicencio morto com três tiros.

Noboa foi declarado vencedor neste domingo quando alcançou 55,95% dos votos válidos, enquanto havia 85% da votação contabilizada.