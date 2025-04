Polícia dos EUA prende homem por incêndio na residência oficial de governador

A polícia dos Estados Unidos anunciou neste domingo a prisão de um homem suspeito de incêndio criminoso e terrorismo, após um ataque à residência oficial do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, um peso pesado do Partido Democrata.

Eleito em 2022 e um dos candidatos à vice-presidência de Kamala Harris no ano passado, Shapiro estava com sua família na mansão, em Harrisburg, quando o fogo começou, segundo a polícia do estado. Ele contou que todos dormiam e foram acordados pela chegada de uma viatura, por volta das 2h, quando a família precisou deixar o local.

"Graças a Deus, ninguém ficou ferido e o fogo foi apagado", disse o governador, que pediu o fim da violência política. Segundo a polícia, "o incêndio causou danos consideráveis em parte da residência".

O detido foi identificado como Cody Balmer, 38. "Preparamos uma denúncia criminal para acusá-lo", disse o promotor distrital Fran Chardo. Segundo ele, as acusações podem incluir "tentativa de homicídio, terrorismo e incêndio criminoso qualificado".

Autoridades informaram que Balmer pulou uma cerca para acessar a propriedade, e que ele estava em posse de "dispositivos incendiários" caseiros.

bur-bjt/aha/tgb/cjc/arm/lb

© Agence France-Presse