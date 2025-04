Alpinista despenca 20 m, fica preso em pedra e é resgatado no ES

Do UOL, em São Paulo

Um alpinista foi resgatado no sábado passado após ficar suspenso em uma pedra a cerca de 50 m de altura na zona rural de Pancas, no Espírito Santo.

O que aconteceu

Antes de ficar suspenso, o homem havia caído de aproximadamente 20 m de altura. Os bombeiros conseguiram chegar até o local onde o ferido estava, realizou a descida dele em segurança e fez os primeiros socorros.

Outro alpinista, que estava com o homem que despencou, também precisou de atendimento médico. A corporação não informou o que aconteceu com esse segundo homem nem o que provocou a queda do primeiro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou atendimento à dupla. O alpinista que despencou teve escoriações e relatou dor na cabeça e desconforto na lombar.

Não há informações sobre o estado de saúde deles.