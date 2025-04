Atalanta vence Bologna e recupera 3º lugar na Serie A; Roma e Lazio empatam

Após três derrotas consecutivas sem marcar gols, a Atalanta derrotou o Bologna por 2 a 0 neste domingo (13) e recuperou o terceiro lugar na Serie A, pela 29ª rodada do campeonato italiano, cujo dérbi de Roma terminou empatado em 1 a 1.

Derrotada por Inter de Milão (2-0), Fiorentina (1-0) e Lazio (1-0), a 'Dea' não perdeu tempo desta vez.

O ítalo-argentino Mateo Retegui, que não marcava havia mais de um mês, abriu o placar aos três minutos, fazendo seu 23º gol na temporada na Serie A. Mario Pasalic não demorou a aumentar a vantagem no placar (22').

"Marcar logo no início nos ajudou porque nos dá mais liberdade para jogar", disse Pasalic após a partida.

Graças à sua primeira vitória em casa desde o dia 22 de dezembro, a Atalanta recuperou o terceiro lugar com 61 pontos, depois de ter perdido essa posição provisoriamente no sábado para a Juventus (agora em quarto lugar com 59 pontos), que venceu o Lecce por 2 a 1.

"Estou feliz porque não vencíamos aqui havia vários meses. Precisamos aproveitar nossos jogos em casa nas últimas semanas da temporada", acrescentou Pasalic.

Por sua vez, o Bologna, que estava há seis jogos sem perder, caiu para a 5ª posição (57 pontos), à frente das duas equipes romanas, Lazio (56 pontos) e Roma (54).

- Confrontos entre ultras e polícia -

No Estádio Olímpico da capital, na 185ª edição do clássico romano e a última para o atual técnico 'giallorossos', o veterano Claudio Ranieri (73 anos), Alessio Romagnoli colocou a Lazio na frente logo após o intervalo (47') e Matias Soule empatou para a Roma (69').

Este empate não beneficia nenhum dos dois times, já que eles permanecem fora das quatro primeiras posições que dão acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Antes da partida, ocorreram confrontos entre torcedores dos dois clubes nos arredores do estádio, e centenas de torcedores, alguns deles armados com barras de ferro e martelos, tentaram invadir as áreas reservadas aos torcedores adversários.

A polícia teve que dispersá-los usando jatos de água.

Na disputa pelo título, a Inter, que venceu o Cagliari por 3 a 1 no sábado, tem seis pontos de vantagem sobre o Napoli, que recebe o Empoli nesta segunda-feira, na partida de encerramento da 32ª rodada.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Udinese - Milan 0 - 4

- Sábado:

Unione Venezia - Monza 1 - 0

Inter - Cagliari 3 - 1

Juventus - Lecce 2 - 1

- Domingo:

Atalanta - Bologna 2 - 0

Hellas Verona - Genoa 0 - 0

Fiorentina - Parma 0 - 0

Como - Torino 1 - 0

Lazio - Roma 1 - 1

- Segunda-feira:

(15h45) Napoli - Empoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 71 32 21 8 3 72 31 41

2. Napoli 65 31 19 8 4 48 25 23

3. Atalanta 61 32 18 7 7 65 30 35

4. Juventus 59 32 15 14 3 49 30 19

5. Bologna 57 32 15 12 5 51 37 14

6. Lazio 56 32 16 8 8 53 43 10

7. Roma 54 32 15 9 8 47 32 15

8. Fiorentina 53 32 15 8 9 49 32 17

9. Milan 51 32 14 9 9 51 37 14

10. Torino 40 32 9 13 10 36 37 -1

11. Udinese 40 32 11 7 14 36 46 -10

12. Genoa 39 32 9 12 11 29 38 -9

13. Como 36 32 9 9 14 40 48 -8

14. Hellas Verona 32 32 9 5 18 30 59 -29

15. Cagliari 30 32 7 9 16 32 47 -15

16. Parma 28 32 5 13 14 37 51 -14

17. Lecce 26 32 6 8 18 23 52 -29

18. Empoli 24 31 4 12 15 24 47 -23

19. Unione Venezia 24 32 4 12 16 25 44 -19

20. Monza 15 32 2 9 21 25 56 -31

./bds/jr/dam/mcd/pm/aam

© Agence France-Presse