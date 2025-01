EUA investigam 2,6 milhões de veículos Tesla após colisões envolvendo direção remota

Por David Shepardson e Akash Sriram

WASHINGTON (Reuters) - A Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário (NHTSA), dos Estados Unidos, disse nesta terça-feira que abriu uma investigação sobre 2,6 milhões de veículos Tesla no país devido a relatos de colisões envolvendo um recurso que permite aos usuários conduzir seus carros remotamente.

A nova investigação surge após a agência de segurança automotiva norte-americana abrir em outubro uma investigação sobre 2,4 milhões de veículos Tesla equipados com o software Full Self-Driving depois que quatro colisões foram relatadas, incluindo um acidente fatal em 2023.

A NHTSA disse que está abrindo uma avaliação preliminar sobre o recurso "Actually Smart Summon" da Tesla após relatos de quatro acidentes envolvendo veículos da montadora.

Os veículos não conseguiram detectar postes ou automóveis estacionados quando estavam operando no modo Actually Smart Summon, disse a agência, acrescentando que recebeu relatos de usuários que "tiveram muito pouco tempo de reação para evitar uma colisão, seja com a linha de visão disponível ou liberando o botão do aplicativo no celular, que interrompe o movimento do veículo."

O Actually Smart Summon foi lançado em setembro e permite que os usuários movam remotamente seu veículo em direção a eles ou a outro local usando um aplicativo de smartphone.

O antecessor do recurso permitia que os usuários movessem o carro para frente ou para trás, para dentro ou para fora de uma vaga de estacionamento.

A NHTSA está abrindo uma avaliação preliminar sobre o recurso e, em seguida, precisará decidir se atualizará a investigação para uma análise de engenharia antes de solicitar um recall.

A Tesla não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

(Reportagem de David Shepardson, em Washington, e Akash Sriram, em Bengaluru)