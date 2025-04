Basílica de São Pedro fica lotada no último dia de velório do papa Francisco

Por Joshua McElwee e Giulia Segreti

ROMA (Reuters) - Dezenas de milhares de pessoas compareceram à Basílica de São Pedro nesta sexta-feira, último dia para prestar homenagens ao papa Francisco antes do funeral no sábado.

Longas filas eram vistas pela Praça de São Pedro e pelas ruas ao redor, antes de serem canalizadas pelo coração da basílica em uma única coluna que levava ao altar central, onde o caixão aberto de Francisco está colocado em um estrado.

A basílica ficou aberta durante a maior parte da noite de quinta-feira até a manhã de sexta-feira, fechando suas portas por apenas três horas durante a noite.

O corpo do papa de 88 anos, que morreu na segunda-feira em seus aposentos na casa Santa Marta, no Vaticano, após sofrer um derrame, foi levado à Basílica de São Pedro em uma procissão solene na quarta-feira.

Desde então, quase 130.000 pessoas do mundo inteiro se despediram do pontífice, informou o Vaticano.

"É uma sensação muito forte (estar aqui)", afirmou Patricio Castriota, um visitante que, assim como o papa, é argentino. "Esta despedida foi muito triste, mas agradeço a Deus por ter podido vê-lo."

"Ele é o único papa que tivemos vindo da América do Sul, um papa que tinha muitas boas intenções para a Igreja Católica", disse Castriota. "Ele limpou (muita) das coisas ruins, talvez não todas, mas tentou."

Francisco, que era papa desde 2013, foi o primeiro pontífice do hemisfério ocidental e era conhecido por um comportamento excepcionalmente charmoso e até bem-humorado.

Seu papado de 12 anos foi às vezes turbulento, com Francisco buscando reformar uma instituição dividida, mas lutando com tradicionalistas que se opunham às suas muitas mudanças.

"Ele humanizou a Igreja, sem dessacralizá-la", disse o cardeal François-Xavier Bustillo, que lidera a Igreja na ilha francesa da Córsega.

As filas na manhã de sexta-feira se estendiam até a metade da avenida principal que leva de Roma até o Vaticano.

As pessoas avançavam lentamente, algumas esperando por horas, para poder ter alguns minutos lá dentro e prestar suas homenagens a Francisco.

Autoridades do Vaticano planejam encerrar o velório às 19h de sexta-feira, horário local, antes do rito formal de selagem do caixão. O Vaticano informou que fecharia o acesso à fila para entrar na basílica por volta das 18h.

"O que me surpreendeu foi o quanto ele estava determinado a servir a Igreja e amar seu povo com toda a sua energia, até o fim", disse o cardeal italiano Giovanni Battista Re, líder cerimonial do Colégio dos Cardeais e autoridade aposentada do Vaticano, ao jornal italiano La Repubblica em uma entrevista publicada na sexta-feira.

(Reportagem adicional de Leonardo Benassatto, Malgorzata Wojtunik, Hanna Rantala, Miguel Pereira e Lavinia Sdoga)