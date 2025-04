Wall Street recua apesar de sinais de alívio tarifário entre China e EUA

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta sexta-feira apesar dos sinais de que a China está preparada para suavizar sua posição sobre tarifas, enquanto resultados trimestrais melhores que o esperado da Alphabet impulsionavam suas ações e forneciam suporte a outros papéis de tecnologia.

A China concedeu algumas isenções das tarifas de 125% para importações vindas dos Estados Unidos e está pedindo que as empresas identifiquem produtos essenciais que precisam ser isentos de impostos, de acordo com as empresas notificadas.

Esse foi o sinal mais claro até agora de que Pequim está preocupada com as consequências econômicas de sua guerra comercial com Washington, e ocorreu após indicações de autoridades dos EUA de que a Casa Branca está pronta para aliviar as tensões entre as duas maiores economias do mundo.

Enquanto isso, a Alphabet relatou resultados positivos no primeiro trimestre, aliviando as preocupações dos investidores sobre os retornos de grandes investimentos focados em inteligência artificial.

As ações da empresa – uma das "Sete Magníficas" – subiam 5,6% nas negociações pré-abertura.

Outras empresas com redes sociais avançavam após a forte receita de anúncios do Google, com a Meta subindo 3,9% e o Pinterest ganhando 4,9%.

O futuro do S&P 500 caía 0,28%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,32%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,55%.

Os principais índices de Wall Street estão a caminho de fortes ganhos semanais após sinais de uma possível distensão na guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, com a China e seu recuo nas ameaças de demitir o chair do Federal Reserve, bem como alguns resultados corporativos positivos.

Os índices subiram pela terceira sessão consecutiva na quinta-feira, a melhor sequência de ganhos para o S&P 500 desde o anúncio de tarifas do "Dia da Libertação" de Trump em 2 de abril.

O S&P 500 subiu 3,8% na semana até agora, enquanto o Nasdaq Composite e o Dow Jones estão a caminho de avançar 5,4% e 2,4%, respectivamente.

(Por Lisa Mattackal em Bengaluru)