Collor é preso de madrugada em Maceió após decisão de Moraes

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso na madrugada desta sexta-feira em Maceió após decisão na véspera do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinando que ele inicie o cumprimento de pena à qual foi condenado em processo relacionado à operação Lava Jato.

Segundo o advogado Marcelo Bessa, que representa Collor, o ex-presidente foi preso às 4h desta sexta quando se deslocava para Brasília para se entregar às autoridades e cumprir a decisão de Moraes.

"A defesa do ex-presidente da República Fernando Collor de Mello confirma sua prisão hoje, 25 de abril, em Maceió, às 4h da manhã, quando estava se deslocando para Brasília para cumprimento espontâneo da decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Fernando Collor de Mello encontra-se custodiado, no momento, na Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana", afirma a nota assinada por Bessa.

A prisão está relacionada à condenação de Collor em maio de 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro acusado de receber propina de uma empreiteira para viabilizar contratos com a BR Distribuidora.

Esse caso é relacionado ao período em que Collor foi senador por Alagoas -- ele encerrou seu mandato em janeiro de 2023.

A decisão de Moraes será submetida ao plenário virtual do STF nesta sexta-feira, embora o cumprimento da ordem de prisão seja imediata, conforme ordem do magistrado.

(Reportagem de Ricardo Brito)