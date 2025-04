Friboi: 'O açougueiro é o conselheiro, o confidente do consumidor'

Para aproximar açougueiros e supermercadistas do público em geral, a Friboi lançou, com assinatura da agência Lew'Lara, uma campanha de marketing que destaca esse tipo de profissional especializado, considerados pela marca como os 'confidentes' das pessoas no dia a dia.

Segundo Anne Napoli, diretora de marketing da Friboi, isso aproxima ainda mais os consumidores, cada vez mais curiosos, da empresa. Confira o papo com a executiva, que cuida da comunicação da área de carnes da JBS desde 2022:

Qual o objetivo de expandir uma campanha que seria quase b2b (business to business) ao consumidor final?

Anne Napoli, diretora de marketing da Friboi Imagem: Divulgação

A Friboi foi a primeira a colocar nome na carne, em 2014. Até lá, era um produto totalmente commodity. Decidimos que seria importante passar para o consumidor essa garantia de origem. Hoje, 10 anos depois, somos a marca Top of Mind, muito por conta disso.

Essa iniciativa, muito informativa para o consumidor, evoluiu até chegar em um trabalho muito bacana, um programa voltado para açougues, supermercadistas, pra trazer todo o conhecimento de como cortar, falar sobre rendimento, serviço e treinamento.

O açougueiro é o conselheiro da consumidora, do consumidor. A gente partiu desse insight, que ele é quase um confidente. Assim, desenvolvemos uma campanha com um personagem carismático, próximo, que passa confiança - mas, ao mesmo tempo, com essa alegria do dia a dia.

Assim, a gente mostra que temos outras marcas, mostra que tem uma carne para cada ocasião, a do estrogonofe, a do churrasco e outros momentos especiais. A gente vê o interesse, até das novas gerações, de aprender, de conhecer os cortes.

Podemos considerar que é uma continuação da campanha do Natal, onde vocês brincaram com o fato de se fazer churrasco na ceia?

Exato. Na segunda fase dessa nova campanha, o Valdir (personagem do comercial), vai falar de momentos especiais, como o dia de futebol, por exemplo, e oferecer outros cortes. A ideia é trazer essa conversa para o dia a dia, construir essa narrativa de versatilidade.

O consumidor tem aceitado essas sugestões?

O consumidor brasileiro é super aberto à inovação. Ele gosta de aprender, é curioso, quer saber com é. O fato de a gente apresentar o açougue e mostrar essa versatilidade de opções para o cardápio é muito positiva.

Quando fazemos as pesquisas com os consumidores, a primeira coisa que aparece é a confiança, a qualidade de origem. Esse é o denominador comum. Além disso, temos também as questões da inovação da genética da alimentação do gado. Isso permitiu ter um tipo de produto diferente para cada ocasião.

Temos um centro tecnológico, de pesquisa e desenvolvimento, que trabalha com várias universidades, onde trabalhamos no desenvolvimento dos produtos. Os próprios pecuaristas são um poço de tecnologia, inovação e conhecimento, que permite que possam ter um bom produto.

