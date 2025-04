StoneX reduz previsão de consumo de gasolina no Brasil em 2025 para 45,4 bi de litros

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A StoneX reduziu sua previsão para o consumo brasileiro de gasolina em 2025 em aproximadamente 300 milhões de litros, para 45,4 bilhões de litros, diante de uma desaceleração da demanda por combustíveis leves e de uma recuperação da competitividade ante o etanol hidratado mais lenta que o previsto.

Com a revisão, o consumo de gasolina no país crescerá 2,9% em 2025 versus 2024, ante a previsão anterior de fevereiro de uma alta de 3,4%, disse à Reuters a analista de Inteligência de Mercado da StoneX Isabela Garcia.

Já no caso do etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, a StoneX manteve praticamente igual a previsão de consumo para o ano em 21,2 bilhões de litros, o que marcaria uma queda de 1,9% na comparação com 2024.

"Esperávamos que a demanda por... combustíveis leves como um todo seria mais elevada e esse crescimento do consumo seria mais atendido pela gasolina", disse Garcia, por telefone.

Entretanto, ela explicou que uma desaceleração da demanda por combustíveis leves vem limitando um crescimento maior do consumo de gasolina nos postos, embora ela esteja recuperando espaço. Esse fator se soma ao encarecimento do combustível nos postos, com aumento do imposto estadual ICMS, o que prejudicou a competitividade do fóssil frente ao hidratado mesmo no período de entressafra.

Segundo a especialista, a paridade no Estado de São Paulo, importante mercado consumidor de etanol, por exemplo, se manteve abaixo de 70% mesmo nesse período de entressafra.

Ainda assim, a gasolina obteve uma recuperação de sua participação de mercado frente ao etanol hidratado no primeiro bimestre, com essa relação chegando a 74,5%, contra os 73,9% no mesmo período no ano passado.

Segundo análise da StoneX, o consumo de Ciclo Otto (etanol e gasolina) no primeiro bimestre não repetiu um ritmo mais acelerado de anos anteriores, somando 9,5 bilhões de litros, o que representou um aumento de 0,8% ante o mesmo período de 2024.

O consumo mais baixo que o esperado e uma deterioração de indicadores econômicos considerados para as projeções, como PIB, inflação e taxa de juros, contribuiu então com a revisão da demanda, de acordo com Garcia.

Com isso, a demanda de combustíveis do Ciclo Otto (etanol e gasolina) foi revisada para 60,3 bilhões de litros em 2025, uma alta de 1,6% versus o ano passado. Antes, a expectativa era para uma alta de 2% no período, para 60,6 bilhões de litros.

