Japão diz que não houve discussão com os EUA sobre meta cambial ou controle do iene

Por Leika Kihara

WASHINGTON (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse na quinta-feira que concordou com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em continuar o diálogo "construtivo" sobre câmbio, mas não discutiu metas cambiais ou uma estrutura para controlar movimentos do iene.

Kato disse que explicou a Bessent "os desenvolvimentos econômicos do Japão, incluindo os recentes aumentos salariais" em sua primeira reunião face a face realizada em Washington na quinta-feira.

Os dois lados também reafirmaram um acordo de longa data entre os países do G7 de que as taxas de câmbio devem ser definidas pelos mercados e que a volatilidade excessiva nos movimentos cambiais prejudicaria a estabilidade econômica.

Mas eles não discutiram se os movimentos recentes do iene foram excessivos, disse Kato.

"Não houve absolutamente nenhuma discussão sobre uma meta para os níveis da taxa de câmbio ou uma estrutura para gerenciar os movimentos cambiais", disse Kato em uma coletiva de imprensa, quando perguntado se ele recebeu críticas de Bessent sobre o iene fraco ou a acusação de que Tóquio está manipulando a moeda para fornecer às exportações uma vantagem comercial.

Até o final da quinta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA não havia emitido nenhuma declaração sobre a reunião bilateral, realizada paralelamente às reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em Washington.

Como os dois países prosseguem com negociações bilaterais separadas sobre tarifas, o tema da taxa de câmbio foi deixado para ser discutido pelos dois chefes de finanças.

Como resultado, a reunião foi observada de perto pelos mercados como um espaço onde Washington poderia pressionar Tóquio a apoiar o iene e ajudá-lo a reduzir o enorme déficit comercial dos EUA.

O foco do presidente dos EUA, Donald Trump, em lidar com o déficit comercial e seus comentários anteriores criticando o Japão por manter um iene fraco, levaram a expectativas de que Tóquio enfrentará pressão para fortalecer o valor do iene e fornecer aos fabricantes dos EUA uma vantagem competitiva.

Essas expectativas fizeram com que o iene subisse cerca de 9% em relação ao dólar desde o retorno de Trump ao cargo em janeiro.

Um autoridade do Ministério das Finanças do Japão disse a repórteres na quinta-feira que nenhuma data específica foi definida para a próxima reunião entre Kato e Bessent.