DUBAI, 25 Abr (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar aberto a se encontrar com o líder supremo do Irã ou com o presidente do país, quando foi questionado pela revista Time, em entrevista concedida em 22 de abril, se se encontraria com qualquer um deles, no momento em que os dois países iniciam negociações nucleares.

(Reportagem de Jana Choukeir)