Fiéis de despedem do papa no último dia do velório na Basílica de São Pedro

O Vaticano finaliza nesta sexta-feira (25) os preparativos para o funeral do papa Francisco, que acontecerá na manhã de sábado (26). Os fiéis terão até esta noite para passar em frente ao caixão aberto do pontífice para uma última homenagem na Basílica de São Pedro. O cardeais presentes no Vaticano voltaram a se reunir esta manhã, depois que a Terceira Congregação Geral dos Cardeais foi aberta, na quinta-feira (24), antes do conclave que irá escolher o novo chefe da Igreja Católica.

Com informações da correspondente da RFI em Roma, Gina Marques

Ao todo, 50 chefes de Estado e 10 monarcas confirmaram presença no funeral do papa Francisco, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, da França, Emmanuel Macron, o príncipe William, do Reino Unido, entre outros. Os líderes internacionais devem chegar a Roma nesta sexta-feira, onde são esperadas até 200.000 pessoas para o enterro.

Segundo informou a Secretaria de Estado da Santa Sé, 130 delegações estrangeiras estarão presentes ao funeral do papa, na manhã de sábado. Medidas de segurança foram reforçadas no Vaticano para receber os convidados de honra.

O presidente Lula e a primeira-dama Janja viajaram a Roma acompanhados por uma comitiva de 18 pessoas, entre parlamentares e autoridades. Estarão presentes os chefes dos três poderes da República: Hugo Mota, da Câmara Federal, Davi Alcolumbre, do Senado, e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O "papa dos pobres"

Desde a manhã de quarta-feira (24), longas filas se formaram dia e noite para entrar na Basílica de São Pedro, onde o corpo do papa está sendo velado. Até a manhã desta quinta-feira, 128 mil pessoas de todas as partes de mundo foram homenagear de perto o papa Francisco.

A multidão enfrenta horas de espera para conseguir passar apenas alguns instantes ao lado do caixão papal. Na multidão, há católicos praticantes e também turistas.

A Basílica de São Pedro ficará aberta até as 19h pelo horário local (14h em Brasília). Depois, o caixão será fechado, em um ritual que inclui rezas em latim. De forma inédita na história da Igreja Católica, o corpo do papa Francisco será acolhido por um grupo de pessoas pobres e não pelo cardeal lituano, Rolandas Makrickas, que é o responsável pela Basílica de Santa Maria Maior, local do sepultamento.

Ao longo de seus 12 anos de papado, Francisco sempre foi um defensor das pessoas menos favorecidas e por isso serão elas que receberão o seu corpo nas escadarias, do lado de fora da Basílica.

O funeral começará às 10h de Roma (5h em Brasília). A cerimônia deve durar cerca de duas horas e meia. Em seguida, um automóvel transportará o corpo do papa em baixa velocidade para que os fiéis nas ruas possam se despedir.

O papa Francisco morreu na segunda-feira (21) aos 88 anos, após um acidente vascular cerebral (AVC) seguido de insuficiência cardíaca, conforme informou o Vaticano.

Cardeais continuam chegando ao Vaticano

As reuniões das congregações de cardeais começaram ontem, com um momento de oração e o juramento prestado pelos 131 cardeais já presentes no Vaticano.

A primeira reflexão, prevista para o início da próxima semana, será confiada a Dom Donato Ogliari, Abade de São Paulo Fora dos Muros. A segunda meditação, que abrirá o conclave, será realizada pelo Cardeal Raniero Cantalamessa.

O Diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou que o Rosário desta noite, na Basílica de Santa Maria Maior, será presidido pelo Cardeal Pierbattista Pizzaballa.

(Com RFI e AFP)