Erdogan espera apoio da Síria na batalha da Turquia com o PKK

(Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, afirmou neste domingo que a nova liderança da Síria está determinada a erradicar os separatistas, no momento em que Ancara disse que os seus militares "neutralizaram" 32 membros do ilegal Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no país.

Uma rebelião de grupos próximos à Turquia depôs o presidente sírio Bashar Al-Assad no mês passado e, desde então, as forças sírias apoiadas pela Turquia têm entrado em confronto no norte com forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos que Ancara considera terroristas.

"Com a revolução na Síria, as esperanças da organização terrorista separatista atingiram um muro", disse Erdogan no congresso provincial do seu partido em Trabzon.

“O novo governo na Síria está demonstrando uma postura extremamente firme na preservação da integridade territorial e da estrutura unitária do país”, disse.

"O fim da organização terrorista está próximo. Não resta outra opção senão entregar as armas, abandonar o terrorismo e dissolver a organização. Eles enfrentarão o punho de ferro da Turquia", acrescentou Erdogan.

O Ministério da Defesa anunciou a operação das forças armadas no norte da Síria que disse ter “neutralizado” – um termo que geralmente significa mortos – os 32 membros do PKK. Afirmou ainda que os militares turcos também “neutralizaram” quatro membros do PKK no norte do Iraque, onde os militantes estão baseados.

(Reportagem de Canan Sevgili)