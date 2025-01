Por que EUA terão que devolver esmeralda brasileira depois de 24 anos

Uma das maiores esmeraldas do mundo, descoberta em 2001 no interior da Bahia, está oficialmente a caminho do Brasil. Após anos de disputas judiciais, os Estados Unidos formalizaram a repatriação da gema.

De acordo com a revista Wired, uma das partes envolvidas no processo afirmou que a pedra foi avaliada em US$ 925 milhões, cerca de R$ 5,3 bilhões. Em outras ocasiões, seu valor foi estimado em US$ 370 milhões (aproximadamente R$ 2,1 bilhões). A pedra, conhecida como esmeralda Bahia, tem uma história marcada por controvérsias, lendas e reviravoltas que incluem contrabando, furacão e disputa entre os dois países.

O que aconteceu

Descoberta e contrabando. A esmeralda Bahia, descoberta por garimpeiros na região de Pindobaçu, na Bahia, chamou a atenção mundial por seus impressionantes 380 quilos e aproximadamente 180 mil quilates. Em 2001, foi retirada ilegalmente do Brasil, contrabandeada para os Estados Unidos e classificada como "betume natural" para burlar a fiscalização.

Reconhecimento do Brasil como proprietário. Após anos em litígio, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceu o direito de posse brasileiro, decisão endossada pela Justiça americana em 2024. O juiz Reggie Walton, da Corte Distrital de Columbia, determinou que a repatriação fosse formalizada até dezembro de 2024, medida concluída quatro dias antes do prazo.

Destino final da esmeralda será museu. A pedra será exposta no Museu Nacional, no Rio de Janeiro.

Disputa Brasil x EUA

Conflito jurídico internacional. Desde sua descoberta, a esmeralda Bahia esteve no centro de um complexo conflito judicial. Após sua apreensão em Las Vegas, em 2008, forças especiais americanas mantiveram a pedra sob custódia. Diversas partes, incluindo o Brasil, empresas americanas e indivíduos, reivindicaram sua propriedade.

Bloqueio de venda nos EUA. Em 2015, o Brasil obteve uma decisão cautelar nos Estados Unidos que bloqueava a venda da pedra. O impasse durou até 2022, quando a Advocacia-Geral da União validou a propriedade brasileira junto ao TRF-3.

Lenda de 'amaldiçoada'

Histórias de infortúnios. O tamanho colossal e a trajetória atribulada da esmeralda Bahia alimentaram uma aura de mistério e tragédia. Segundo reportagem do Fantástico, lendas locais dizem que os contrabandistas enfrentaram uma série de infortúnios durante o transporte da pedra.

Ataques de onça e desastres naturais. De acordo com o The Independent, mulas que carregavam a esmeralda na floresta brasileira foram atacadas por uma onça, quase comprometendo sua retirada. Nos Estados Unidos, a gema sobreviveu ao furacão Katrina em 2005, quando estava em um depósito inundado. Sua resistência ao desastre aumentou sua reputação de invulnerabilidade, mas também de má sorte.

Suposto sequestro e leilões frustrados. A esmeralda também esteve envolvida em um suposto sequestro. Relatos indicam que atravessadores criaram um falso roubo para aumentar seu valor de mercado. Tentativas de leilão, como o registrado no eBay por US$ 19 milhões (cerca de R$ 114 milhões), fracassaram, e a pedra nunca foi vendida oficialmente.

*Com informações de matéria publicada em 10/12/2024.