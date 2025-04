Hamas diz que 'perdeu contato' com grupo que mantém americano-israelense refém

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas, as Brigadas Ezzedine al Qassam, anunciou, nesta terça-feira (15), que "perderam contato" com o grupo que mantém o americano-israelense Edan Alexander refém, após um bombardeio no local onde estavam em Gaza.

"Anunciamos que perdemos contato com o grupo em poder do soldado Edan Alexander após um bombardeio direto contra sua localização. Ainda estamos tentando contactá-los neste momento", informou o porta-voz do grupo, Abu Obeida, em uma mensagem no Telegram. Alexander é o único refém de nacionalidade americana mantido refém pelo grupo.

