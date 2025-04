Setor supermercadista fatura R$ 1,067 trilhão em 2024, equivalente a 9,12% do PIB, diz Abras

As redes de supermercados no Brasil faturaram R$ 1,067 trilhão em 2024, o equivalente a 9,12% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Os dados são do Ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2025, elaborado em parceria com a NielsenIQ.

Para a soma do faturamento total, a associação considerou todos os formatos de operações: de atacarejos e minimercados a e-commerce, lojas de conveniência e hortifrútis.

Em todos esses formatos, há geração de mais de 9 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos em todo o território nacional.

A pesquisa, contudo, não especifica se todos esses postos estão ocupados. Vale destacar que em março o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, havia mencionado que o setor passa por dificuldades na contratação de mão de obra, acumulando cerca de 357 mil vagas em aberto.

Em contrapartida, o número de lojas cresceu 2,3% em 2024 ante 2023, passando de 414.663 para 424.120 unidade.

Para o presidente da Abras, João Galassi, a abertura de novas lojas reflete a resiliência do varejo alimentar, mesmo em períodos macroeconômicos desafiadores. "Os resultados reforçam nossa importância estratégica, destacando a força e a capacidade de crescimento contínuo de um setor vital para a economia e para a população brasileira", afirmou.

O Ranking Abras 2025 ainda destacou que, dentre as trinta maiores redes supermercadistas do Brasil, o Grupo Carrefour Brasil manteve a liderança pelo nono ano consecutivo, com faturamento de R$ 120,5 bilhões em 2024.

Em segundo lugar, aparece o Assaí Atacadista, com R$ 80,5 bilhões, seguido pelo Grupo Mateus, com R$ 36,3 bilhões.