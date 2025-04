Geórgia demitiu 700 funcionários públicos por apoio a protestos pró-UE, diz órgão de controle

(Reuters) - A Geórgia demitiu cerca de 700 funcionários públicos por apoiarem protestos pró-União Europeia que têm ocorrido no país desde dezembro, de acordo com a seção local da organização anticorrupção Transparência Internacional.

Grandes protestos eclodiram na Geórgia em novembro, depois que o governo, que os críticos dizem estar se movendo em uma direção pró-Rússia e autoritária, disse que estava congelando as negociações de adesão à UE até 2028.

A interrupção abrupta de um objetivo nacional popular e de longa data provocou uma raiva generalizada na nação de 3,7 milhões de habitantes. Funcionários de vários órgãos governamentais assinaram cartas abertas denunciando a medida e diplomatas seniores de várias embaixadas estrangeiras pediram demissão em protesto.

No início de dezembro, o primeiro-ministro Irakli Kobakhidze disse que as cartas abertas representavam uma "autolimpeza" do que ele disse serem elementos desleais no serviço público.

Os protestos, que ainda estão em andamento, provocaram uma violenta repressão por parte das autoridades georgianas, condenada por países ocidentais.

Desde o início das manifestações, o partido governista Georgian Dream alterou várias vezes as leis que regem o serviço público, enfraquecendo as proteções legais dos trabalhadores do setor público.

A Transparência Internacional disse que entre os departamentos mais afetados pelas demissões em massa estão o ministério da Defesa e a prefeitura de Tbilisi.

Um porta-voz do governo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Tradicionalmente entre os Estados sucessores da União Soviética mais pró-ocidentais, as relações da Geórgia com o Ocidente azedaram nos últimos anos, à medida que Tbilisi passou a aprofundar os laços com Moscou, especialmente desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

O partido governista Georgian Dream -- que é visto como controlado pelo bilionário ex-primeiro-ministro Bidzina Ivanishvili -- foi reeleito em uma eleição de outubro que a oposição diz ter sido fraudulenta.

Nos últimos anos, o partido introduziu uma série de leis, incluindo restrições aos direitos LGBT e um estatuto controverso que exige que as organizações que recebem dinheiro do exterior se registrem como "agentes estrangeiros" ou enfrentem penalidades severas.

O Georgian Dream afirma que ainda deseja ingressar na UE, mas que também defende relações equilibradas com a Rússia, antiga potência imperial, e a manutenção dos valores tradicionais.

