Netanyahu visita Faixa de Gaza em meio à guerra contra Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estava no norte da Faixa de Gaza nesta terça-feira (15), anunciou seu gabinete, enquanto o Exército continua com sua ofensiva aérea e terrestre no território palestino.

"O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, visitou o norte da Faixa de Gaza hoje", disse seu gabinete em um comunicado.

Israel retomou, em 18 de março, as operações militares contra o movimento islamista palestino Hamas em Gaza.

O conflito atual em Gaza começou com o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.218 mortos e desencadeou uma ofensiva israelense em Gaza que até agora deixou mais de 50.940 mortos.

Em 7 de outubro de 2023, combatentes do Hamas fizeram 251 reféns israelenses, dos quais 58 ainda estão mantidos em Gaza, incluindo 34 que o Exército israelense acredita estarem mortos.