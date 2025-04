Advogado influencer é preso em flagrante suspeito de agredir companheira

O advogado criminalista João Neto, que tem 2,1 milhões de seguidores nas redes sociais, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira, 14, em Maceió (AL), por suspeita de violência doméstica. Segundo a Polícia Civil, ele teria agredido a companheira dentro de um apartamento no bairro Jatiúca, na capital alagoana.

Em nota, a defesa do advogado João Neto informou ter tomado ciência das reportagens que circulam quanto ao suposto cometimento de crime no âmbito da violência doméstica, "todavia esse assunto será esclarecido a partir de amanhã (hoje, terça-feira, 15) em sede de audiência de custódia, em que pese a mesma não ser o ambiente propício para discussão de mérito".

Nas redes sociais, Neto se apresenta como ex-policial Militar da Bahia, pós-graduado e mestre em Ciências Criminais. Ele é conhecido por comentar casos de grande repercussão e tirar dúvidas de seguidores sobre questões de Direito.

A reportagem entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Alagoas e com a Polícia Militar da Bahia e aguarda retorno.

Ferimento e polícia acionada por vizinhos

Imagens de câmera de segurança postadas em redes sociais mostram o momento em que uma mulher deixa um apartamento ferida. O advogado aparece nas imagens segurando um pano, tentando conter o sangue que escorre do rosto da vítima. Vizinhos ouviram gritos vindos do imóvel e acionaram a polícia.

De acordo com informações da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit), a vítima precisou ser levada a um hospital. Enquanto recebia atendimento médico, João Neto foi encontrado nos arredores da unidade de saúde.

À polícia, o advogado negou ter agredido a mulher. Ele foi levado para a Central de Flagrantes de Maceió, onde permaneceu à disposição da justiça. A audiência de custódia, na qual a prisão pode ser mantida ou revogada, está prevista para esta quinta-feira, 17.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, após receber atendimento médico, a mulher também foi conduzida até a delegacia para registrar o caso. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 25 anos, confirmou ter sido agredida pelo advogado. Ela relatou que o autor a derrubou com um empurrão, o que a fez cair e bater o queixo no chão, provocando um corte profundo.

Após a prisão em flagrante do suspeito, a delegada Ana Luiza, coordenadora das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, determinou a instauração de inquérito policial para apurar todos os fatos ocorridos no caso.