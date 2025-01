Biden vetará venda da U.S. Steel para Nippon Steel, diz fonte

Por David Shepardson e Tim Kelly e Katya Golubkova

WASHINGTON/TÓQUIO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está prestes a vetar oficialmente a proposta de compra por 14,9 bilhões de dólares da U.S. Steel pela Nippon Steel, disse uma pessoa familiarizada com o assunto nesta sexta-feira, desferindo um golpe provavelmente fatal no a transação.

O Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) passou meses analisando o negócio em busca de riscos à segurança nacional, mas encaminhou a decisão a Biden em dezembro, depois de não chegar a um consenso.

A decisão pode ser tomada já nesta sexta-feira, apesar das preocupações de alguns de seus conselheiros graduados de que isso poderia prejudicar os laços com o Japão, principal aliado asiático dos EUA, de acordo com o Washington Post, que divulgou a notícia pela primeira vez.

O jornal citou dois funcionários do governo que não estavam autorizados a falar publicamente sobre o assunto.

As ações da U.S. Steel caíram 7,8% nas negociações de pré-mercado após os relatos. O mercado de ações do Japão ficou fechado nesta sexta-feira para um feriado.

Os porta-vozes da Casa Branca e da Nippon Steel não quiseram comentar.

A U.S. Steel direcionou a Reuters para sua declaração de quinta-feira na qual afirmava que esperava que "Biden fizesse a coisa certa e aderisse à lei, aprovando uma transação que claramente aumenta a segurança nacional e econômica dos EUA".

A Nippon pagou um alto prêmio para fechar a compra da segunda maior produtora de aço dos EUA em um leilão em dezembro de 2023, mas o acordo enfrentou oposição do poderoso sindicato United Steelworkers (USW), bem como de políticos.

Biden já havia dito anteriormente que deseja que a U.S. Steel permaneça sob propriedade e administração norte-americanas, enquanto o presidente eleito Donald Trump prometeu vetar uma aquisição estrangeira da empresa após assumir o cargo em 20 de janeiro.

Em uma carta de novembro, o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, pediu a Biden que aprovasse a fusão para evitar prejudicar os recentes esforços para fortalecer os laços entre os dois países, informou a Reuters com exclusividade.

Um porta-voz de Ishiba não pôde ser contatado para comentar o assunto nesta sexta-feira e o Ministério do Comércio do Japão se recusou a comentar, dizendo que não houve anúncio formal de uma decisão.

O Japão é um importante aliado dos EUA na região do Indo-Pacífico, onde a ascensão econômica e militar da China tem gerado preocupações em Washington, juntamente com as ameaças da Coreia do Norte.

O país também é o principal investidor nos Estados Unidos e o Keidanren, seu maior lobby empresarial, já havia manifestado preocupações de que a revisão do acordo entre U.S. Steel e Nippon estivesse sofrendo pressão política.

A Nippon prometeu lutar nos tribunais contra qualquer decisão de interromper o acordo, mas advogados, incluindo Nick Wall, sócio de fusões e aquisições da Allen & Overy, disseram que seria difícil montar qualquer desafio legal contra o governo dos EUA.

(Reportagem adicional de Devika Nair, Kanishka Singh, Alexandra Alper, Yuka Obayashi, Satoshi Sugiyama, Yoshifumi Takemoto, Sakura Murakami, Nobuhiro Kubo e Amy Lv)