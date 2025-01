Quais sinais psicológicos podem indicar deficiência de ômega 3?

O ômega 3 é da família das gorduras poli-insaturadas, as mais saudáveis. Como o nosso organismo não consegue formar esse tipo de ácido graxo, precisamos garantir a sua ingestão por meio dos alimentos.

Os quatro principais tipos de ômega 3 são:

Ácido docosahexaenoico, ou DHA: encontrado principalmente nos peixes de águas geladas;

Ácido eicosapentaenoico, ou EPA: contido nos peixes;

Ácido alfalinolênico, ou ALA: gordura de fonte vegetal encontrada na linhaça, chia e oleaginosas (nozes e castanhas), além de algas. Embora esta variedade possa ser convertida nos dois primeiros, estes são os mais indicados;

Ácido estearidônico: presente nos óleos de prímula, borragem, echium —somente disponíveis em forma de suplemento.

Você encontrará nas prateleiras do supermercado produtos como sucos, margarinas, iogurtes e até ovos com ômega 3. Não há restrição para esses alimentos, mas é preciso lembrar que eles não devem ser a única fonte desse ácido graxo na sua dieta. Alimentos enriquecidos apenas ajudam na estratégia de ter mais opções dessa gordura disponíveis no seu cardápio.

Sinais de sua falta no organismo

Imagem: iStock

Embora uma análise do plasma sanguíneo e de tecidos possam indicar a deficiência de ômega 3 em laboratório, ainda não existe um valor de referência que indique sua normalidade.

Contudo, alterações dermatológicas como dermatite, pele áspera e descamando podem indicar a falta desse nutriente, segundo dados da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos.

Na saúde mental, a deficiência de ômega 3 pode repercutir em sintomas psicológicos notáveis, devido ao papel fundamental desses ácidos graxos na regulação dos neurotransmissores e no equilíbrio emocional. São alguns:

Depressão;

Ansiedade;

Alterações de humor,

Dificuldades de concentração, memória e raciocínio;

Fadiga mental;

Insônia.

Quando é necessário suplementar?

Imagem: iStock

Seja nas farmácias, no supermercado, nas vendas online ou na TV, a variedade e disponibilidade de suplementos de ômega 3 são grandes. O conselho dos especialistas consultados é que a escolha deles não deve ser feita por impulso.

A razão para isso é que cada produto tem sua determinada formulação e qualidade e, a depender das suas necessidades, é preciso saber qual seria a melhor opção para você. Além disso, há risco de interação medicamentosa. Um dos exemplos é o anticoagulante: o efeito da medicação pode ser alterado pela suplementação e levar a sangramento.

Como não existe uma indicação que seja universal para todo mundo, um médico ou nutricionista podem ajudá-lo nessa avaliação.

Benefícios do ômega 3 à saúde

O principal benefício do ômega 3 é sua ação anti-inflamatória. O estilo de vida moderno, ou seja, o estresse, a exposição a poluentes e agrotóxicos, a falta de atividade física, somado a uma dieta desequilibrada facilitam os processos inflamatórios. Como muitas doenças crônicas decorrem desse quadro, essa gordura é potencialmente benéfica para preveni-las.

Baixos índices do nutriente no organismo foram relacionados a enfermidades cardiovasculares, alguns tipos de câncer, artrite reumatoide, doenças degenerativas, doenças oculares como degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e olho seco, entre outras.

*Com informações de reportagem publicada em 27/05/2019