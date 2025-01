Preços do petróleo sobem perto de 2% com otimismo sobre China

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram perto de 2% nesta quinta-feira, com os investidores retornando para o primeiro dia de negociações do novo ano com um olhar otimista sobre a economia da China e a demanda por combustíveis após uma promessa do presidente Xi Jinping de promover o crescimento.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1,29 dólar, ou 1,73%, para 75,93 dólares por barril, depois de ganharem 0,65 dólar na terça-feira, o último dia de negociação de 2024. O petróleo bruto dos EUA (WTI) subiu 1,41 dólar, ou 1,97%, para 73,13 dólares.

"Um avanço como esse pode se autoperpetuar até que os preços atinjam um nível suficientemente alto para atrair hedges curtos e realização de lucros, o que preparará o cenário para um retorno aos níveis mais baixos", disse Jim Ritterbusch, da Ritterbusch and Associates, na Flórida.

Ritterbusch, que atribuiu grande parte dos ganhos aos dados econômicos chineses otimistas, disse que espera que o WTI avance para mais de 74 dólares.

Xi disse em seu discurso de Ano Novo na terça-feira que a China implementaria políticas mais proativas para promover o crescimento em 2025.

A atividade fabril da China cresceu em dezembro, segundo uma pesquisa da Caixin/S&P Global divulgada nesta quinta-feira, mas em ritmo mais lento do que o esperado, em meio a preocupações sobre como as tarifas propostas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, afetarão as transações comerciais.

Alguns analistas consideram que dados chineses mais fracos são positivos para os preços do petróleo, pois podem levar Pequim a acelerar seu pacote de estímulos.

O aumento dos estoques de combustível registrado nos Estados Unidos teve pouco efeito sobre os preços.

Os dados dos estoques nos EUA, divulgados nesta quinta-feira, mostraram que os estoques de gasolina aumentaram em 7,7 milhões de barris na semana, para 231,4 milhões de barris, enquanto os estoques de destilados, que incluem diesel e óleo para aquecimento, subiram 6,4 milhões de barris, para 122,9 milhões de barris.

Os estoques de petróleo bruto, por sua vez, caíram menos do que o esperado, diminuindo 1,2 milhão de barris, para 415,6 milhões de barris na semana passada, em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de uma redução de 2,8 milhões de barris. [EIA/S]

Conforme traders retornam às mesas, eles provavelmente estão avaliando o aumento dos riscos geopolíticos e a possibilidade de Trump aquecer excessivamente a economia dos EUA contra o impacto esperado das tarifas, disse o analista de mercado do IG, Tony Sycamore.

(Reportagem adicional de Anna Hirtenstein, Florence Tan em Cingapura, Colleen Howe em Pequim e Paul Carsten em Londres)

((Tradução Redação São Paulo))

