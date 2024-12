Vereador, motorista e estudante: as vítimas da queda da ponte entre MA e TO

Nove vítimas do desabamento da ponte sobre o rio Tocantins, entre Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) já foram identificadas. O resgate está sendo feito pela Marinha, enquanto a identificação é responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública de Tocantins.

Apenas uma pessoa, Jairo Silva Rodrigues, 36, foi resgatada com vida.

Quem são as vítimas identificadas da queda da ponte?

Lorena Rodrigues Ribeiro

Lorena Rodrigues Ribeiro, 25, vítima da queda da ponte no rio Tocantins Imagem: Reprodução/Redes sociais

Natural de Estreito (MA), Lorena, 25, morava do outro lado da ponte, em Aguiarnópolis (TO). A jovem era crocheteira e trabalhava vendendo seus artesanatos nas redes sociais.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de Tocantins), o corpo de Lorena foi resgatado no dia 22 de dezembro. Após passar pela identificação, o corpo foi liberado para a família.

Lohanny Cidronio de Jesus

Lohanny Cidronio de Jesus, 11, vítima da queda da ponte no rio Tocantins Imagem: Reprodução/Redes sociais

Lohanny, 11, viajava com sua avó e seu avô. Natural do Pará, a estudante saiu em um caminhão com os avós paternos de Dom Eliseu (PA) com destino a São Paulo (SP). Eles fariam uma entrega de MDF na capital paulista.

O corpo de Lohanny foi resgatado na terça-feira (24) e encaminhado para o IML do Maranhão.

Anísio Padilha Soares

Anísio Padilha Soares, 43, e a esposa, Silvana dos Santos Rocha Soares, 53, vítimas da queda da ponte no rio Tocantins Imagem: Reprodução/Redes sociais

Anísio, 43 anos, era avô de Lohanny. Ele era o motorista do caminhão que levava a carga de MDF para São Paulo (SP) e caiu com a ponte.

O corpo de Anísio foi resgatado na quarta-feira (25) e encaminhado para a estrutura do Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis, montada em Aguiarnópolis, e liberado no mesmo dia.

Silvana dos Santos Rocha Soares

Avó de Lohanny, Silvana, 53, acompanhava o marido e a neta para a entrega em São Paulo (SP).

O corpo de Silvana foi resgatado na quarta-feira (25), junto com o do marido. Assim como no caso de Anísio, o corpo da mulher foi encaminhado para a estrutura do Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis e liberado no mesmo dia.

Kecio Francisco Santos Lopes

Kecio Francisco Santos Lopes, 42, vítima da queda da ponte no rio Tocantins Imagem: Reprodução/Redes sociais

Resgatado na terça-feira (24), Kecio, 42, também era motorista de caminhão. Piauiense, ele transportava uma carga de defensivos agrícolas.

Kecio deixou esposa e uma filha. Seu corpo também foi encaminhado para Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis e liberado aos familiares

Andreia Maria de Sousa

Andreia Maria de Sousa, 45, vítima da queda da ponte no rio Tocantins Imagem: Reprodução/Redes sociais

Andreia, 45, também era motorista de caminhão. Ela pilotava uma carreta carregada com 76 toneladas de ácido sulfúrico quando a ponte desabou. Seu corpo foi resgatado na terça-feira (24) e já foi liberado aos familiares.

Uma análise feita na água indicou que não houve vazamento de ácido sulfúrico e defensivos agrícolas no rio. Apesar dos resultados, o risco de vazamento ainda é possível visto que os materiais continuam submersos nas águas.

Rosimarina da Silva Carvalho

Rosimarina da Silva Carvalho, 48, vítima da queda da ponte no rio Tocantins Imagem: Reprodução/Redes sociais

Moradora da região, Rosimarina, 48, cruzava a ponte quase todos os dias. Ela morava em Aguiarnópolis (TO), mas trabalhava em Estreito (MA).

Seu corpo foi localizado na noite de quinta-feira (26). De acordo com a Marinha, ela foi localizada por moradores a seis quilômetros do local do acidente.

Elizângela Santos das Chagas

Elizângela Santos das Chagas, 50, e o marido, Ailson Gomes Carneiro (PSD), 57; os dois são vítimas da queda da ponte no rio Tocantins Imagem: Reprodução/Redes sociais

Elizângela, 50, era esposa do vereador Ailson Gomes Carneiro (PSD), de Novo Repartimento (PA). Os dois viajavam em uma caminhonete que caiu com o desabamento da ponte.

O corpo de Elizângela foi localizado na quinta-feira (26). A caminhonete do casal foi encontrada submersa a 35 metros de profundidade.

Ailson Gomes Carneiro

O corpo de Ailson, 57, foi resgatado neste domingo (29). Ele havia sido reeleito para o cargo de vereador nas eleições municipais de Novo Repartimento (PA), em outubro.

Desaparecidos

Segundo a SSP de Tocantins, oito pessoas seguem desaparecidas. São elas: