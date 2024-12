Tombamento de ônibus deixa 20 feridos na BR-381, em Minas Gerais

Do UOL, em São Paulo

Um ônibus com 51 passageiros tombou na BR-381, em Bom Jesus do Amparo (MG), nesta sexta (27).

O que aconteceu

Vinte pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para um hospital da região.

Acidente aconteceu por volta de 22h20. Após o tombamento do veículo, os bombeiros aplicaram serragem na pista para evitar derrapagens.

Rodovia ficou interditada por seis horas. A via só foi liberada para trânsito normal por volta de 4h deste sábado (28).

BR-381 liga São Mateus (ES) a São Paulo (SP). Com mais de 1.100km, a via tem a maior parte de sua extensão localizada no estado de Minas Gerais.