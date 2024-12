Taxas longas sobem no Brasil com mercado ponderando Treasuries e dados

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) com prazos mais longos sustentavam altas nesta manhã de quinta-feira, acompanhando o avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior, em sessão também marcada pela divulgação de dados de inflação e emprego no Brasil.

Às 9h31 a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 15,33%, ante o ajuste de 15,357% da véspera. Já o vencimento para janeiro de 2033 marcava 14,81%, ante ajuste de 14,712%.

O IBGE informou que O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial, subiu 0,34% em dezembro, após alta de 0,62% em novembro. Economistas consultados pela Reuters esperavam por elevação de 0,45% em dezembro.

Já a taxa de desemprego no trimestre até novembro ficou em 6,1%, conforme o IBGE, em linha com a mediana das projeções dos economistas.

Apesar da inflação abaixo do projetado e do desemprego em linha, os prêmios dos DIs mais longos voltam a subir nesta manhã, assim como o dólar ante o real, na ausência de notícias que possam de fato aliviar as preocupações em torno do controle inflacionário e da política fiscal.

Como esta sexta-feira é o penúltimo dia útil para o mercado no Brasil, a expectativa é de que a liquidez também possa ser menor.