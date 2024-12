Brava Energia recebe autorização da ANP para retomada da produção em Papa-Terra

SÃO PAULO (Reuters) - A Brava Energia informou nesta sexta-feira que recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para retomada da produção no campo de Papa-Terra.

"Dessa forma, a companhia iniciará os preparativos para retomada da produção, cuja previsão é no início da próxima semana", destacou em fato relevante.

Em outubro, a empresa havia informado que a previsão era retomar a produção no campo de Papa-Terra em dezembro.

A Brava interrompeu a produção do campo em 4 de setembro a pedido da ANP para prestar esclarecimentos sobre a quantidade de pessoas a bordo e sobre atividades de manutenção.

As ações avançavam quase 9% antes de terem as negociações suspensas em razão da divulgação do fato relevante.

(Por Roberto Samora)