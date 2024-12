'Pulamos as rachaduras', diz mulher que escapou de queda de ponte

Do UOL, em São Paulo*

Uma família ficou com o carro preso em uma das fendas abertas na ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, entre Maranhão e Tocantins, após um trecho da estrutura desabar no domingo (22). Eles fugiram do local pulando as rachaduras.

O que aconteceu

Laís Lucena disse que ela, o marido e a cunhada viram o momento em que um dos caminhões caiu no rio Tocantins. "A reação do meu esposo foi de dar ré, os outros carros também começaram a dar ré. Nosso carro enganchou na rachadura", disse, em entrevista à TV Anhanguera.

Então, a família saiu do carro e começou a correr em direção a Aguiarnópolis (TO). "A gente saiu correndo, pulando as rachaduras até chegar em um local que não tinha mais risco. Nosso carro ainda está lá", afirmou Laís.

Um vídeo feito com drone mostra o veículo presa em uma das rachaduras. A gravação ainda mostra outros quatro veículos abandonados na ponte.

Laís diz que ela e a família conseguiram escapar do incidente por um milagre. "Não temos explicação de como conseguimos sair dali. Só Deus nos orientou. Não deu tempo de pensar no que tinha que fazer. Só saímos correndo e pulando as rachaduras", disse à afiliada da Globo em Tocantins.

Mortos e desaparecidos

As autoridades já confirmaram oito mortos no desabamento do trecho da ponte. Outras nove pessoas ainda estão desaparecidas.

Dois corpos foram localizados na manhã desta quinta-feira (26) em uma caminhonete submersa a 35 metros de profundidade. Após a localização, os agentes traçam estratégias para realizar novos mergulhos para retirar os corpos do local, já que um deles está na cabine de um dos veículos, e outro embaixo da caminhonete.

Operação difícil, dizem bombeiros. "Essas vítimas são de difícil acesso, vai ser difícil a recuperação desses corpos, mas já estamos analisando as imagens para traçar a estratégia de retirada deles", disse o tenente-coronel Rafael Menezes, em um vídeo enviado à AFP pelos bombeiros.

