Otan pede investigação completa de acidente com avião da Embraer

BRUXELAS (Reuters) - A Otan pediu nesta quinta-feira uma investigação completa sobre a causa do acidente de um avião Embraer da Azerbaijan Airlines que matou 38 pessoas.

"Nossos pensamentos e orações estão com as famílias e vítimas do voo J28243 da Azerbaijan Airlines", disse a porta-voz da Otan Farah Dakhlallah em um post na plataforma X.

"Desejamos aos feridos no acidente uma rápida recuperação e pedimos uma investigação completa."

Um jato de passageiros da Embraer caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, na quarta-feira, matando 38 pessoas, depois de desviar de uma área da Rússia que Moscou defendeu recentemente contra ataques de drones ucranianos.

O presidente do Senado do Cazaquistão disse mais cedo na quinta-feira que a causa da queda do avião ainda era desconhecida.

Quatro fontes no Azerbaijão com conhecimento da investigação disseram à Reuters que o voo da Azerbaijan Airlines foi derrubado por um sistema de defesa aérea russo.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão brasileiro de investigação de acidentes aeronáuticos e representante acreditado do país de projeto e fabricação das aeronaves produzidas pela Embraer, informou que está em contato com a agência cazaquistã responsável por conduzir as ações iniciais de investigação "para a prestação de um eventual suporte técnico que aquela autoridade julgue necessário".

